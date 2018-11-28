[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/11/27 107/11/26 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.99000 26.84000 1.15000 4.28465 元大富櫃50基金 10.84000 10.43000 0.41000 3.93097 元大店頭基金 7.22000 7.00000 0.22000 3.14286 合庫台灣基金 9.83000 9.54000 0.29000 3.03983 元大標普500單日正向2倍基金 30.09000 29.21000 0.88000 3.01267 復華美國新星基金-美元 11.09000 10.82000 0.27000 2.49538 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.28690 18.82630 0.46060 2.44658 復華美國新星基金-新臺幣 11.22000 10.96000 0.26000 2.37226 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.95000 19.49000 0.46000 2.36018 華頓台灣基金 22.59000 22.07000 0.52000 2.35614 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.95000 7.77000 0.18000 2.31660 永豐高科技基金 21.08000 20.61000 0.47000 2.28045 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.44000 0.01000 2.27273 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.65000 27.05000 0.60000 2.21811 台新2000高科技基金 26.01000 25.45000 0.56000 2.20039 保德信店頭市場基金 27.92000 27.32000 0.60000 2.19619 瀚亞美國高科技基金 24.35000 23.83000 0.52000 2.18212 景順全球科技基金 20.16000 19.73000 0.43000 2.17942 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.51000 8.33000 0.18000 2.16086 富邦NASDAQ-100基金 28.16000 27.57000 0.59000 2.14001 景順台灣科技基金 25.84000 25.30000 0.54000 2.13439 群益葛萊美基金 20.91000 20.48000 0.43000 2.09961 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.13000 12.86000 0.27000 2.09953 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.29000 12.04000 0.25000 2.07641 新光店頭基金 21.33000 20.90000 0.43000 2.05742 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.51000 21.08000 0.43000 2.03985 永豐領航科技基金 34.45000 33.78000 0.67000 1.98342 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.12000 20.71000 0.41000 1.97972 新光大三通基金 16.52000 16.20000 0.32000 1.97531 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.77070 12.52770 0.24300 1.93970 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------