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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/11/27  107/11/26 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       27.99000   26.84000   1.15000    4.28465
元大富櫃50基金                                                   10.84000   10.43000   0.41000    3.93097
元大店頭基金                                                      7.22000    7.00000   0.22000    3.14286
合庫台灣基金                                                      9.83000    9.54000   0.29000    3.03983
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.09000   29.21000   0.88000    3.01267
復華美國新星基金-美元                                            11.09000   10.82000   0.27000    2.49538
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.28690   18.82630   0.46060    2.44658
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.22000   10.96000   0.26000    2.37226
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.95000   19.49000   0.46000    2.36018
華頓台灣基金                                                     22.59000   22.07000   0.52000    2.35614
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   7.95000    7.77000   0.18000    2.31660
永豐高科技基金                                                   21.08000   20.61000   0.47000    2.28045
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.45000    0.44000   0.01000    2.27273
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.65000   27.05000   0.60000    2.21811
台新2000高科技基金                                               26.01000   25.45000   0.56000    2.20039
保德信店頭市場基金                                               27.92000   27.32000   0.60000    2.19619
瀚亞美國高科技基金                                               24.35000   23.83000   0.52000    2.18212
景順全球科技基金                                                 20.16000   19.73000   0.43000    2.17942
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   8.51000    8.33000   0.18000    2.16086
富邦NASDAQ-100基金                                               28.16000   27.57000   0.59000    2.14001
景順台灣科技基金                                                 25.84000   25.30000   0.54000    2.13439
群益葛萊美基金                                                   20.91000   20.48000   0.43000    2.09961
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         13.13000   12.86000   0.27000    2.09953
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       12.29000   12.04000   0.25000    2.07641
新光店頭基金                                                     21.33000   20.90000   0.43000    2.05742
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  21.51000   21.08000   0.43000    2.03985
永豐領航科技基金                                                 34.45000   33.78000   0.67000    1.98342
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                21.12000   20.71000   0.41000    1.97972
新光大三通基金                                                   16.52000   16.20000   0.32000    1.97531
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               12.77070   12.52770   0.24300    1.93970
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