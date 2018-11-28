「看數據」說法再現！El-Erian：Fed措辭要小心點 否則鮑爾就得出手護盤了

Mohamed El-Erian

安聯首席經濟學家 Mohamed El-Erian 表示，Fed 若要表態撤回升息的看法，必須小心謹慎一點，因為這會造成市場劇烈波動，投資者很快就會靠 Fed 出手護盤了，即「鮑爾賣權 (Powell put)」。

PIMCO 前共同執行長、著名經濟學家 El-Erian 指出，Fed 副主席 Richard Clarida 演說傳達 Fed 最近訊息，強調 Fed 一切看數據。

這似乎與稍早「顯然需要政策正常化」的措辭態度有些轉變。這樣的轉變似乎是 Fed 對 10 月股災後的回應，而非對經濟前景有「任何重大發現」。

截至週一，道指自 10 月高點下跌 8%， S&P 500 指數同期下跌 9%。

El-Erian 指出，上週左右，又回到「一切看數據」這樣的說法，所以接下來將是真正的考驗，看看鮑爾掌舵的 Fed 是否真的與過往不同，或者會像伯南克 Fed 和葉倫 Fed 一樣，市場一出現劇烈波動，他們就縮手。

「如果他們示意，他們之後會變得更鴿派些，那我斷定市場立刻就會討論鮑爾賣權，所以他們必須很小心這一點。」

Fed 已示意今年 12 月將升息，明年可能升息 3 次，屆時聯邦資金利率將提高到 3% 至 3.25% 的範圍，但現在市場認為 Fed 應該會在 3% 之前就停下腳步。

El-Erian 認為，Clarida 傳達的消息是 Fed 今年 12 月還是會升息，但是明年可能會與市場預期相配合，而不會先前說升息 3 次就 3 次。