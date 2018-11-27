【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

台股今日開盤 9728 點，沒有跟隨昨夜美股走勢，主要的原因是受到美國總統川普於盤後表示，考量對從中國進口的消費性電子產品加徵 10% 關稅，衝擊蘋果盤後股價，台股今天盤中最低點 9688，隨後在矽晶圓、被動元件股價上漲帶動下，指數開低走高，終場翻紅收在 9778 點，成交金額 995 億元。

盤面 (類、個股) 架構:

<矽晶圓族群>在明年報價續漲的消息下，全面收紅，嘉晶 (3016)、環球晶(6488) 亮燈漲停，中美晶 (5483)、合晶(6182)、台勝科(3532) 也漲 3% 以上。

<被動元件族群>，璟德 (3152) 大漲 7.18%、國巨 (2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026) 皆漲有 3% 以上。

<MOSFET> 漲勢看好，杰力 (5299) 與尼克森 (3317) 來到漲停、大中 (6435) 漲幅 6.46%、富鼎 (8261) 也有 5.7% 漲幅。

<光學鏡頭>方面，華晶科 (3059) 光學與智慧 AI 監控應用，今漲 6.31%，同時佳能 (2374) 併購奇卓科技，人臉辨識及人形識別相關技術，也大漲 8.81%。新鉅科 (3630)、亞光(3019)、先進光(3362) 漲幅也都有 2% 以上。

受高雄選舉的結果帶動下，<韓流概念股>其中燦星旅 (2719)、高野(2736)、六福(2705)、欣巴巴(9906)、華園(2702)、大魯閣(1432) 皆收在漲停。

蘋概三王台積電 (2330) 漲幅 0.45%、股王大立光 (3008) 上漲 1.01%、鴻海 (2317) 則是下跌 0.42%。

總結:

今天台股早盤開低走低，還好尾盤跌幅收斂，在矽晶圓看漲帶動相關產業下，指數翻紅，盤勢有蓄勢待發之姿，未來持續上漲可期，但成交量依舊偏低，呈現量縮觀望。持續關注中美貿易戰，即將登場的 G20 若美中協商破局，台股將受影響。

作者: 永誠投顧 藍登耀分析師

※永誠證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。