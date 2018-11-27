陸股金融股走弱 5G概念股轉強 上證指數小跌0.04%

陸股今 (27 日) 開高之後，午盤卻在金融股集體跳水下，個股紛紛下滑，直至尾盤才由獨角獸概念拉高穩住盤勢。最終上證指數收報 2574.68 點，跌 0.04%，深成指數報 7635.16 點，漲 0.25%；創業板指數報 1315.43 點，漲 0.83%。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

盤面上看，通信設備、5G、量子通信等相關類股上漲，福建自貿區、園區開發、機場航運等跌幅較重。

5G 概念今日表現強勢，宜通世紀 (300310-CN) 等逾 10 檔股票漲停，消息面上，中國與網路有關的機構全面進軍 5G。本月 29 日起，在中國全國範圍內試商用 VoLTE 高清語音通話，用戶同時可以實現 4G 網路下的上網與玩遊戲等。

科創板擬掛牌企業名單徵集結束，要求推薦企業行業地位明顯，集中在航天軍工、大數據等領域。

獨角獸概念今日尾盤拉升，粵傳媒 (002181-CN)、弘高創意 (002504-CN)、華西股份 (000936-CN) 等均直衝漲停。

銀河證券指出，目前場內資金仍持落袋為安的保守姿態，後期的 A 股市場可能繼續呈現震盪態勢。近期應持續關注維護市場的相關政策落地的力度。

廣州萬隆認為，明年 1、2 季度科創板融資後需求開始增加，以及 5G 商用推廣，科技主線出現業績證實概率大，增量預計會進場，那麼獨角獸相關的泛科技企業以及相關上市公司率先受益。

巨豐顧投表示，總體看，在題材股龍頭紛紛補跌之下，市場也迎來連續的回調，而在證券等權股的壓制下，指數短期也未見起色。不過，今日盤中我們看到指數一度高開，並且資金重新活躍，雖然力度不如之前，但至少個股重新表現的跡象開始顯現。