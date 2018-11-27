【IPO追蹤】寶寶樹(01761-HK)：未來與復星(00656-HK)著力於大健康領域合作

阿里有份投資的內地母嬰平台寶寶樹（01761-HK）今日於港交所主板掛牌上市，首掛開報6.91，較上市價6.8港元高約1.6%。此次上市公開發售部分錄得0.18倍超購，每手500股，一手中籤率100%。

上市儀式結束後，寶寶樹創辦人、主席兼行政總裁王懷南接受媒體訪問稱希望長期來看將寶寶樹打造成港股市場上最優秀的公司。

復星國際（00656-HK）作為寶寶樹的機構大股東，雙方於兩年多前已開始合作。王懷南稱，雙方在一起發掘用戶深層需求方面頗有成效，復星在健康醫療領域的優勢可與寶寶樹用戶需求相契合，相信雙方未來在C2M（客戶對工廠），尤其是大健康方面，合作會有實質性的進展。

復星國際執行董事兼首席執行官汪群斌今日亦有參加傳媒訪問，他表示寶寶樹致力於圍繞家庭客戶，尤其是年輕家庭打造的生態系統對復星具有重要意義，而復星也希望對所投資的公司進行賦能。他又指，復星看好寶寶樹團隊，稱其「有情懷和創業精神」，認為寶寶樹上市後可對接國際化市場，對於寶寶樹國際化業務發展有推動作用。

至於與阿里巴巴的合作，王懷南稱，雙方合作既打通了寶寶樹的社交入口，又有了阿里中台和後台的賦能，相信雙方「1+1」的效果是看產生出最優秀的平台電商。至於內地電商平台的競爭，王懷南認為競爭並非壞事，反而可以更好展示自身優勢，同時彌補不足，最終可滿足用戶需求。

文：鄒舒惠

