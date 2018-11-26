【安聯投信】美股失血 投資人觀望氣氛濃厚

財報獲利不佳令零售類股承壓、能源股隨油價大跌，市場預期蘋果新機銷售不佳，高盛亦接連下調其目標價，引領整體科技類股跌幅擴大，過去一周美股四大指數全數收黑，觀察全球共同基金的一周資金（11 月 15 日到 21 日）流向，美股面臨調節賣壓，反觀價值面遭低估的新興市場獲得青睞，資金單周流入逾 16 億美元。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，過去一周道瓊工業指數修正 3.22%，S&P500 指數下跌達 2.91%，Nasdaq 指數亦下挫 3.94%，費城半導體指數則下跌 4.41%；美國商務部公布，10 月新屋開工率較去年同期下降 2.9%，10 月新屋開工許可亦較去年同期下降 6%，顯示抵押貸款利率上升、房價上漲，皆導致房屋購買力大幅下降；此外，貿易政策可能導致經濟成長趨緩，預期房屋市場直到明年上半年，仍將疲弱。

但從總經數據來觀察，經濟諮商局公布的數據顯示，美國 10 月經濟領先指標由前月的 112，向上揚升 0.1%，至 112.1，表現符合經濟專家預期表現符合預期，亦顯示美國經濟動能仍朝向穩定擴張的步伐邁進。

新興市場中，關於貿易戰的相關雜音持續干擾市場，新興亞洲單周下跌 1.03% 表現較差，拖累新興市場指數一周下跌 0.48%，而另一方面，新興貨幣近期止穩，股市跌深反彈，新興歐洲單周上漲 0.72%，歐非中東上漲 1.54%；值得注意的是，亞太經合組織（OPEC）領導人自 1993 年年度峰會以來首次未能就聯合公報的措辭達成共識，WTO 的改革問題為分歧主要原因，凸顯中美貿易爭執引發的緊張局勢加劇。

針對台股而言，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易戰仍無化解跡象，目前仍是市場主要變數之一；中國官方開始表態不樂見股市的持續下挫，但在總體環境趨向弱勢的結構下，陸股動向仍難明確；除前述持續性的風險外，11 月以來也因美方南海軍演、美期中選舉、台灣地方選舉與義大利及德國的政情變化加大市場波動。

廖哲宏表示，因台股先前已經出現較大跌幅，配合第三季財報仍未受產業需求放緩的影響，且第四季營收亦有可能受惠於美國業者提前鋪貨的挹注，先前弱勢、跌深或被錯殺的電子股股價仍有機會回溫，投資價值已浮現。

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