全球人壽推首檔投資型保單 提供年金與壽險雙平台

近來國際財經市場起伏較大，美中貿易戰開打、新台幣兌美元逼近 31 元大關、美國道瓊指數重挫引發台股跌破萬點，全球人壽觀察到在這波紊亂市場秩序下許多民眾的需求，於 2018 年 11 月與凱基投信合作，攜手推出「全球人壽金享富足投資型保單專案」，以美元及人民幣、年金與壽險的商品設計，提供保戶雙幣別及雙平台的選擇，透過「1 穩 3 低」的 4 大特色，協助民眾在滿足保障缺口的同時，還可實現資產穩健成長的目標。

「全球人壽金享富足投資型保單專案」是以連結目標到期債券基金為主，在動盪的投資環境下，透過連結目標到期債券基金的投資型保單，買進投資標的特性接近持有至到期的債券，可降低資產因市場變化而產生的短期波動風險與不確定性，讓民眾有機會獲取較為穩定的報酬率，讓資產穩健成長。

全球人壽商品部助理副總經理鄭中安指出，「全球人壽金享富足投資型保單專案」具備以下 4 大特色，協助民眾有機會達成穩健成長財務目標：

特色 1：投資更穩健，幫保戶實現中期財務目標

「全球人壽金享富足投資型保單專案」連結的目標到期債券基金是以債息收益為主要報酬來源，只要投資的項目沒有發生違約事故，民眾投保後並持有至基金的目標到期日，就有機會獲得一定的投資收益；期間債券價格與利率變化，對期末拿回的基金投入金額與期間收益之影響較小。因投資收益相對穩健、確定性也較高，適合作為個人核心資產配置，或是實現中期財務目標的好選擇。

特色 2：低投資風險，分散連結標的，減少波動影響

民眾最害怕擔憂的，就是難以預測的市場波動侵蝕個人資產。「全球人壽金享富足投資型保單專案」連結「凱基 2025 到期新興市場債券基金（美元／人民幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）」，其主要連結 50 至 70 檔的新興市場主權債與公司債，且以投資等級債為主，透過分散投資的方式，降低外在環境如利率、政策對資產的影響，既能享有債息收益，也降低債券的違約與信用風險。

特色 3：低保費門檻，中產、小資也能參與

一般來說，連結目標到期債券基金的保單，大多採保費一次繳交的募集式投保，因此最低保費均設有一定的限額。為給予保戶更多的便利性，鄭中安指出，「全球人壽金享富足投資型保單專案」最低保費為 3,000 美元（或人民幣 2 萬元），讓資產累積剛起步的中產階級或小資族，也有機會參與。

特色 4：低投保費用，前收設計未來不再收費用

「全球人壽金享富足投資型保單專案」費用採前收設計，在投保後保險公司向保戶酌收一筆保費費用後，就不再收取保單管理費與解約費用註，讓保戶更清楚易懂。若保戶一次繳保費在 5 萬／10 萬美元（30 萬／60 萬人民幣）以上時，還可享有 0.25％／0.50％的保費費用率折讓，讓保戶荷包更精省。

鄭中安指出，「全球人壽金享富足投資型保單專案」1 穩 3 低的特性，相當適合有保障或退休需求，且目前有一筆閒置資金、渴望穩健收益的民眾。對於民眾不論是家庭保障、退休規劃、或是累積買房頭期款、子女教育金都有機會透過「全球人壽金享富足投資型保單專案」逐步實現。