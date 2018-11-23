〈理財〉年金改革後資產傳承應穩健 買保險別忘為子女預留稅源

年金改革後，許多民眾退休金縮水，加上低利率時代，許多人不會將資產都存在銀行，而是轉往股票、基金、甚至房地產進行各項投資，然而股市、房地產多有波動，市場分析多指出，資產配置時最好也分配適度的比例在穩健的保險商品上，減少資產因金融市場震盪而市場分析多指出，產生的減損風險，並記得在資產傳承規劃上為子女預留稅源。

元大人壽表示，對於有資產傳承需求的人士，可選擇繳費年期較短、具高額壽險保障功能的利率變動型壽險，「元大人壽三富增利利率變動型終身壽險」、「元大人壽三美增利美元利率變動型終身壽險」兩檔商品的保險繳費期間都只需要 3 年，就可完成為子女預留稅源的規劃，免去將來繼承時可能因為了繳稅可能的貸款、變賣等問題，終身能享有高額壽險保障，且宣告利率機制讓保戶有機會年年享有增值回饋分享金，若保戶的增值回饋分享金選擇增額繳清，即可提高身故保障。

元大人壽進一步說明，在世時享有高額保障，壽險保障形同預留稅源，讓對子女的愛不受金融震盪影響，另外也提醒民眾，購買保險時仍需注意實質課稅原則等相關稅賦義務法規。

利變型年金險正夯，與利變型終身壽險的差異在哪？保險專家表示，壽險保單的身故保險給付，雖然仍需要依「實質課稅原則」決定是否列入遺產總額，但壽險公司在被繼承人身故後，必須把身故保險給付給予保單所指定的受益人，所以受益人在繳納遺贈稅之前，即可領到保險給付，因此壽險保單有預留稅源的功能，而年金險保單則無。

保險專家強調，利變年金險依但進入年金給付（分期給付）後，其最終報酬率大多無法高於一次給付的報酬率，且一旦進入年金給付，就無法解約，如果被繼承人在進入年金給付後身故，雖受益人仍可領到保證給付分期年金期間未領完的年金，但對預留稅源的幫助不大，所以若要選擇進入年金給付一定要三思。

元大人壽表示，股市、房市難以預測，在進行各種投資理財時，也不要忘了考慮金融、房地產市場的波動，適度的配置防禦性資產，選擇兼顧穩健與資產傳承的利率變動型壽險，把愛與保障同時留給下一代。