【永豐期貨】台指選擇權盤前－大選後台股強彈 但量能稍嫌不足

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 144 點至 9769 點。價差方面，台指期轉為正價差 3.64 點，電子期轉為正價差 0.67 點，金融期逆價差縮至 - 0.74 點。現貨部分，三大法人買超 45.16 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3611 口至 13527 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 3393 口至 43648 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5684 口至 10120 口。

週六的九合一大選結束後，台股選前觀望的資金出現回流卡位的跡象，週一台指期早盤以小幅跳高開出，待現貨開盤後期貨量能逐漸加大，尤其 9:04 開始兩分鐘內爆出 1.1 萬口大量，台指期一度在兩分鐘內急拉 100 點，盤中前 50 大權值股中有 48 檔上漲，然而 9800 點之上陸續出現逢高調節賣壓，加上陸港股市翻黑，加權指數收斂部分漲幅，終場前 50 大權值股中收黑的家數增至 13 家，加權指數開高走高上漲 98.06 點或 1.014%，收在 9765.36 點，成交量能 886.05 億，較前一日增加 110.48 億。整體觀察，今天台股為亞股中相對強勢，然而今天多檔權值股衝高後收斂漲幅甚至翻黑，也導致加權指數日 K 以中紅棒帶上影線作收，日 K 仍未確立突破收斂區間上緣，加上量能也仍稍嫌不足，因此今天的行情還是偏向短期反彈看待，接著市場觀望本週五開始的 G20 峰會，尤其中美貿易問題是否會在會議中出現轉機將是各界關注焦點。

選擇權分析

從週選擇權未平倉量觀察，未平倉最大量支撐壓力區由 9000~10000 縮窄至 9600~9900，尤其賣權在 9600~9750 合約中的未平倉量都有較明顯的增加，使全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 升至 1.28，大於中性值 1，反應籌碼面偏多架構升溫。買權平均隱含波動率由 16.79% 降至 16.13%，賣權平均隱含波動率由 20.91% 降至 20.43%，買賣權皆降，VIX 指數下降 1.36 至 19.69，選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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