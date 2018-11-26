台股盤後─選後首日交易上漲 雖收復9700點買盤仍審慎量能縮

台灣的九合一選舉結束，而台股大盤今 (26) 日早盤勁揚，盤中加權股價指數最高達 9847.35 點，收盤漲幅收歛，收在 9765.3.6 點，站上 5 日及 10 日均線，在上檔賣壓力極大之下，市場買盤謹慎，成交值只有 883.09 億元，也低於 5 日及 10 日均量， K 線型態上呈現留長上影線的走勢。

台股大盤今天的「慶祝行情」在權值股及蘋果供應鏈個股的反彈，盤中包括台積電 (2330-TW) 等權值股盤中的大漲，加上蘋果概念股可成 (2474-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 的反彈，形成多方的上攻優勢，而被動元件族群在尾盤也有買盤進駐，包括華新科 (2492-TW)、國巨 (2327-TW) 都在尾盤拉高；終場大立光收漲 140 元或 4.23%，以 3450 元作收，而台積電也以 223 元作收，較前一交易日上漲 4.5 元或 2.06%。

高雄資產概念股中石化 (1314-TW) 早盤一度攻上漲停，但以 12 元作收，全場爆發出達到 10 萬張成交大量，而高雄建商京城建設 (2424-TW) 也呈現量增上漲走勢，終場以 23.7 元作收，股價較前一交易日上揚 3.72%。

證券分析師張陳浩指出，今天台股走勢中，不管觀光類股、資產類股、營建類股的走揚，顯現投資人對選後兩岸關係可能趨於緩和的想像；但這些必將會由後續的兩岸關係的數字來檢驗，包括來台旅遊、兩岸貿易等數據進行檢驗。而包括中石化、京城建設走勢都是未來高雄概念股的重要指標。

張陳浩指出，今天集中市場大盤的成交量在 883.09 億元，市場投資人對於台股更加審慎面對，以今天的大盤成交值來看，也非攻擊量能，個股未來仍要看基本面的支撐。

證券分析師黃漢成說，蘋果概念股可成、大立光、鴻海、可成在今天的反彈後，後續仍將面臨修正的壓力；雖然有台股今天的「慶祝行情」拉抬市場信心，但這樣的行情明天就可能漲不動。而台股上檔壓力極大，預估集中市場加權股價指數今將維持在 9400 點到 1 萬點的區間震盪，由個股的個別表現為主。