歐股盤前─歐盟同意英國脫歐協議草案 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.6%

歐盟成員國領袖，日前於布魯塞爾舉行的特別峰會中，一致同意英國脫歐協議草案；今 (26) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指上漲 0.67%。

台北時間週一下午 3 點 01 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.67 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.50%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.78%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.61%。

週一亞股漲跌互見，截至發稿，上證綜指下跌 0.14%，深證成指下跌 0.27%；南韓 Kospi 指數上漲 1.24%，日經 225 指數上漲 0.76 %；台股收漲 98.06 點，至 9765.36 點。

歐盟成員國領袖日前正式同意英國脫歐協議草案，接下來，英國首相梅伊 (Theresa May) 必須爭取國會支持。

歐盟領袖強調，這份協議「沒有備案、也無更好的條件」；梅伊也說，這是雙方所能達成的唯一協議。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計本週五，於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

川普放話，指中國非常想達成貿易協議，但若談不攏，美國將對更多中國輸美商品加稅，並稱他已做好充分準備。

供過於求疑慮升溫，導致油價大跌，上週五，布蘭特與西德州原油期貨，分別重挫 5.45%、7.71%，連帶使能源股受創。

上週五美股收低，三大指數週線跌幅皆超過 3%，道瓊工業指數跌 4.4%，那斯達克綜合指數跌 4.3%，標普 500 指數跌 3.8%。