【IPO追蹤】何猷君送給父親何鴻燊一份大壽最好禮物--創夢天地招股書

數字娛樂平台創夢天地(iDreamSky)(01119-HK)將於明日(26日)至周四(29日)中午招股。創夢天地上市，對於首席營銷官何猷君有特別意義，「創夢天地的招股書是給父親(「賭王」何鴻燊)今日97歲大壽的最好禮物」何猷君這樣說。

創夢天地計劃發行約1.27億股，10%公開發售，90%國際配售，每股招股價介乎6元至7.8元。每手400股，入場費3151.44元。該公司引入京東及索尼(Sony)作為基石投資者，各認購500萬美元(3900萬港元)的股份。

對於內地已停止審批新遊戲，集團主席兼首席執行官陳湘宇稱，對於作為發行平台的創夢天地，影響有限。他指出，目前集團有56個遊戲上線，會提高現有遊戲的生命周期，及與已取得版號的遊戲合作。

創夢天地主要股東騰訊全資附屬公司Tencent Mobility日後與其的合作關係。高煉惇表示，雙方合作全面，包含內容、技術及商業化，日後亦會加強與騰訊生態圈內公司的合作。除與騰訊合作外，今次基石投資者之一的索尼(Sony)有從事影視及遊戲業務，料會有所合作，但現階段未能透露。

招股書提到，創夢天地已與騰訊雲訂立戰略合作協議、內容購買及開發合作、與騰訊合作開設了好時光影遊社體驗店、與騰訊集團在遊戲方面進行合作。

創夢天地是次集資最多9.9億元，其中約38%用於進一步擴大遊戲組合並豐富內容；約24%用於策略性收購上游或遊戲相關行業提供資金，以加強與主要市場參與者的合作，並支持國際業務的擴張；約23%於加強內部研發能力及加強技術知識以提升內部遊戲開發能力；約9%用於營運資本及其他一般公司用途；約6%用於擴展線下娛樂服務。

創夢天地將於12月6日主板掛牌。聯席保薦人為瑞信、招商證券國際及中金。

