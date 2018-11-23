數位金融時代催出年輕客戶 國泰調查：20到35歲客戶比重已逾2成

多數人對年輕人刻板印象是喜愛追求新鮮感，但其實不然，年輕人對品牌忠誠度，有時可能超乎想像。國泰金控數位暨數據發展中心分析大數據發現，20 到 35 歲新世代族群占全行客戶比重四分之一，雖非銀行主力客群，但只要成為客戶後，這群年輕人的忠誠度會比中壯年 (35 歲到 60 歲) 的客群來的高。

國泰金透過大數據分析客戶族群與消費行為，發現國泰世華客戶中，年齡層 35 到 60 歲的中壯年客群占比約 56%；20 到 35 歲的新世代族群占比 22%，新世代族群占比雖不及中壯年的一半，但值得注意的是，這群年輕人對銀行品牌的忠誠度比起中壯年人還高。

而這些新世代客群也逐漸形成另一個社群，以國泰世華銀行的數位子品牌 KOKO 為例，有高達 75% 的客戶年齡層落在 20 到 35 歲的客戶，這些人對於數位有高粘著度，舉例來說，這群新世代使用行動銀行 APP 占比是中壯年的 3 倍。

在消費行為上，20 到 24 歲的學生族群喜歡旅遊與網路購物，其中每年平均約 12,000 元旅遊；網購部分，年輕男性在網購的人均消費較年輕女性多出 24%，主要是買 3C 商品，女性則是消費筆數多，但每筆單價比男生低，主要都是在網路購買美妝與服飾。

調查也發現，在雙 11 購物節的氛圍下，在 11 月 11 日購物節當天，使用「KOKO COMBO icash 聯名卡」的平均消費較其他日成長 10 倍以上。

國泰金控數數發暨國泰世華銀行數位銀行部協理陳冠學表示，國泰世華銀行的數位銀行品牌 KOKO，針對新世代喜好與需求推出相對應的原生數位金融商品與服務，像是 KOKO 數位帳戶、「KOKO COMBO icash 聯名卡」，與近期推出的小額信貸「Free’s 貸」等。