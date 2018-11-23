交投淡静U+A0 港股成交萎縮至不足600億港元

市場正待11月30日至12月1日中美兩國元首會面，會否為中美貿易磨擦帶來新發展方向。11月23日港股觀望氣氛濃厚；美股隔夜休市，大市窄幅上落，全日成交金額萎縮至595.4億港元罕見低位。

恒生指數收市報25927.68點，跌91.73點或0.35%。一周累計下挫255.85點或1%。

早段開市港股已低開69.34點，報25950.07點，已貼近9:41左右全日高位25983.25點；隨後跌幅擴濶，於13:56左右跌至日內低位25807.26點，最多跌212.15點，上下波幅只有175.99點。恒生國企指數收市報10388.53點，跌57.9點或0.55%。

11月恒生指數期貨於15:55報25869點，跌62點，未平倉合約近14.3萬張。12月恒生指期貨報25887點，跌64點，未平倉合約逾2.3萬張。

是日市場焦點是公佈第三季度業績後的美團點評-W(03690-HK)，收市報53.85港元，大跌7.2港元或11.8%；為11月以來最低位，成交升至10.09億港元，為第三大活躍股只。美團點評第三季虧損擴大至833億元人民幣，扣除公允值變動的經營虧損亦由去年同期的10.4億元人民幣，擴大至34.5億元人民幣，正好見證新經濟公司初期搶佔市場燒錢的營運模式。

內房股普遍回落。碧桂園(02007-HK)收報9.02港元，跌0.32港元或3.4%。融創中國(01918-HK)收報24.3港元，跌0.85港元或3.4%。近月以來多間大型內房商以高息發債再融資，今天碧桂園公佈發債，拖累內房股普遍下挫。碧桂園公佈透過發行新一批總值78.3億元可換股債券，以回購一批於明年初到期總值60億元的零息可換股債券。

騰訊(00700-HK)收市報291.2港元，跌3.8港元或1.3%；終止兩連升。傳騰訊旗下騰訊音樂將於12月初開始進行國際路演，並於12月12日於美國掛牌上市；上市總發行規模將少於10億美元，估值220億美元至250億美元之間。

中國平安(02318-HK)收市報74.45港元，跌0.45港元或0.6%。中國建設銀行(00939-HK)收報6.48港元，有升跌。