「川習會」在即 陸商務部：貿易談判應在平等、互惠基礎上進行

「川習會」將於月底登場，中國商務部副部長王受文今 (23) 日表示，中美貿易談判應在平等、互惠的基礎上進行，希望雙方能透過對話，化解分歧。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

王受文週五出席中國外交部吹風會時指出，中國支持對世界貿易組織 (WTO)，進行必要改革，以強化其權威及有效性。

王受文稱，中美貿易談判應在平等、互惠的基礎上進行，透過對話，化解分歧。

「川習會」在即，但美中貿易爭端，未見緩解跡象；美國貿易代表署 (USTR) 日前發表最新 301 調查報告，稱中國並未改變與技術轉讓、智慧財產權有關的「不公平」做法。

中國商務部發言人高峰昨日回應，稱美方的 301 調查，以及相關貿易措施，是依據其國內法，採取單邊主義、貿易保護主義做法，「把美國的國內法淩駕於國際法之上，違背美方自己對世貿組織所有成員作出的承諾。」

高峰強調，這次美方在 301 調查報告中有所「更新」，對中國進行無端指責，捕風捉影、罔顧事實，「中方完全不能接受」。

川普也放話，指中國非常想達成貿易協議，但若談不攏，美國將對更多中國輸美商品加稅。

川普說，他已做好充分準備，「我一生都在為此事準備」。