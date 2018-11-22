〈網投年金險夯〉三大趨勢成形 手機投保夯、橘色經濟興、互動黏著高

網路投保自 2014 年開放以來，順應大眾網路購物的行為，網路投保人數日益成長，而去年金管會開放網路投保「年金險」後，保費收入更是節節高升，據大數據分析，網投年金險在 2018 年呈現「手機投保夯」、「橘色經濟興」、「互動黏著高」三大趨勢。

富邦人壽表示，網投年金險具有持續金流保障、穩健累積資產，已經深受許多民眾青睞，成為保險理財的重要管道，同時年金可隨宣告利率而累積，減少通膨帶來的影響跟壓力。且富邦人壽透過大數據分析，觀察到網投年金險在 2018 年呈現「手機投保夯」、「橘色經濟興」、「互動黏著高」三大趨勢，分析如下：

手機投保夯－網投年金險手機投保件數成長 1.2 倍，月均成長 15%

根據最新研究顯示，台灣智慧手機的普及率則高達 93%，位居世界前茅，人手一機、隨時連網的現象就在生活當中。根據富邦人壽的大數據調查，富邦人壽今（2018）年 1 月至 10 月透過手機等行動裝置來進行網路投保穩定成長，每月整體投保件數平均成長 4%、年金險更成長 15%。

今年 10 月透過手機等行動裝置來來進行年金險網路投保的件數較今年 1 月成長 1.2 倍。估計隨著越來越多的數位原住民，手機投保在 2019 年將會持續發燒。

至於哪幾個月是網投年金險的「旺月」呢？富邦人壽指出，今年是在 2 月發放年終獎金，許多民眾在拿到這筆獎金之後，善用網投年金險來做好規劃，因此富邦人壽網投年金險 3 月業績及件數高出平均值，3 月業績為月平均業績 1.71 倍、件數為 1.25 倍。而不少企業也會在 7、8 月發放績效獎金或是「年中獎金」，這也反應在網投年金險的成長之上，富邦人壽網投年金險在 2018 年 8 月的業績為月平均業績的 1.43 倍。



橘色經濟興－月平均投保金額年增 2.5 倍 熟齡商機現正進行中

50 歲至 64 歲的「橘色世代」帶動著橘色經濟興起，根據工研院推估，到了 2025 年整體「橘色商機」上看台幣 3.6 兆元。同時，橘色世代對科技的使用急起直追，手機購物比例近三年持續成長，在 2016 年首度超越桌機購物，對網購的意願也大幅增加。

這群邁向第二人生的橘色世代，透過購買網投年金險，為旅遊夢想金、退休金來做準備，透過更充足的保險理財規劃，更努力追求自我實現。根據富邦人壽的數據分析，2018 年 50 歲以上橘色世代購買網投年金險的比例顯著上升，不只佔整體投保人數的 3 成，其保費貢獻度也提高，2018 年平均每月的投保金額，也較 2017 年成長 2.5 倍，可見橘色經濟興起。

互動黏著高－月平均瀏覽成長 67% 行銷活動網住保戶

台灣人很愛滑手機，根據調查，台灣民眾使用手機網路服務的單日平均時間為 3.1 小時，其中近 1/6 的時間都在使用手機，同時也有七成以上（72%）在手機上會接觸電商及零售商購物網站，這也反應在網路投保的使用行為上，根據富邦人壽的數據分析，透過行動裝置來瀏覽網路投保的人數持續增加，加上多樣的行銷活動例如投保抽好禮等都「網住」了保戶的心，提高了保戶互動黏著度，月平均瀏覽量成長率 67%、年平均瀏覽量更成長率 135%。