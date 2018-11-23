[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/11/22 107/11/21 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.44000 0.01000 2.27273 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.64000 20.23000 0.41000 2.02669 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.56000 32.96000 0.60000 1.82039 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.48000 7.35000 0.13000 1.76871 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.78000 4.70000 0.08000 1.70213 保德信新興趨勢組合基金 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158 元大實質多重資產基金-美元 8.17200 8.03800 0.13400 1.66708 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.99000 7.86000 0.13000 1.65394 元大實質多重資產基金-新台幣 8.64000 8.50000 0.14000 1.64706 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.07000 8.93000 0.14000 1.56775 摩根金龍收成基金 18.88000 18.59000 0.29000 1.55998 摩根龍揚基金 28.18000 27.75000 0.43000 1.54955 國泰全球資源基金美元級別 0.16700 0.16470 0.00230 1.39648 摩根中國亮點基金 11.62000 11.46000 0.16000 1.39616 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.82000 0.12000 1.36054 國泰全球資源基金台幣級別 5.24000 5.17000 0.07000 1.35397 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.52000 17.29000 0.23000 1.33025 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.52000 8.41000 0.11000 1.30797 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.20000 26.85000 0.35000 1.30354 安聯全球油礦金趨勢基金 7.93000 7.83000 0.10000 1.27714 保德信歐洲組合基金 9.62000 9.50000 0.12000 1.26316 永豐主流品牌基金 16.11000 15.91000 0.20000 1.25707 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.10000 11.95000 0.15000 1.25523 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.97000 12.81000 0.16000 1.24902 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.15000 20.89000 0.26000 1.24461 保德信全球資源基金 7.38000 7.29000 0.09000 1.23457 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.56310 12.41300 0.15010 1.20922 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.56380 12.41370 0.15010 1.20915 元大歐洲50基金 22.66000 22.39000 0.27000 1.20590 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------