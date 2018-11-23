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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/11/22  107/11/21 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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匯豐中國動力基金(美元)                                            0.45000    0.44000   0.01000    2.27273
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                20.64000   20.23000   0.41000    2.02669
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.56000   32.96000   0.60000    1.82039
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.48000    7.35000   0.13000    1.76871
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.78000    4.70000   0.08000    1.70213
保德信新興趨勢組合基金                                           10.34000   10.17000   0.17000    1.67158
元大實質多重資產基金-美元                                         8.17200    8.03800   0.13400    1.66708
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   7.99000    7.86000   0.13000    1.65394
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.64000    8.50000   0.14000    1.64706
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.07000    8.93000   0.14000    1.56775
摩根金龍收成基金                                                 18.88000   18.59000   0.29000    1.55998
摩根龍揚基金                                                     28.18000   27.75000   0.43000    1.54955
國泰全球資源基金美元級別                                          0.16700    0.16470   0.00230    1.39648
摩根中國亮點基金                                                 11.62000   11.46000   0.16000    1.39616
元大實質多重資產基金-人民幣                                       8.94000    8.82000   0.12000    1.36054
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.24000    5.17000   0.07000    1.35397
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.52000   17.29000   0.23000    1.33025
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   8.52000    8.41000   0.11000    1.30797
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       27.20000   26.85000   0.35000    1.30354
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.93000    7.83000   0.10000    1.27714
保德信歐洲組合基金                                                9.62000    9.50000   0.12000    1.26316
永豐主流品牌基金                                                 16.11000   15.91000   0.20000    1.25707
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.10000   11.95000   0.15000    1.25523
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         12.97000   12.81000   0.16000    1.24902
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  21.15000   20.89000   0.26000    1.24461
保德信全球資源基金                                                7.38000    7.29000   0.09000    1.23457
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.16000    9.05000   0.11000    1.21547
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               12.56310   12.41300   0.15010    1.20922
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             12.56380   12.41370   0.15010    1.20915
元大歐洲50基金                                                   22.66000   22.39000   0.27000    1.20590
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