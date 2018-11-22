【日盛投顧】指數量縮整理

◆盤勢分析

1. 周四晨間亞洲股市走勢分歧，台股早盤跳空開高，但因即將九合一大選在即，市場氣氛轉趨保守，且本波強勢中、小型股獲利了結賣壓浮現，大盤一路震盪走低。終場加權指數下跌 26.81 點，跌幅 0.28%，收在 9,714.71 點。

2.OTC 指數早盤創高，盤中 6488 環球晶、8069 元太獲利了結賣壓沉重，股價快速走弱，導致收盤下跌 0.67%，收在 120.19 點，近期首度表現不如加權指數。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小黑 K 線，短線區間震盪格局未變。

(2) 量能：成交量縮至 994.29 億元，後續量縮價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 43.50 億元；外資 - 19.21 億元、投信 - 1.03 億元、自營 - 23.27 億元。

光學、生技個股表現

1. 電子類股

(1) 光學：6209 今國光法說會表示已經爭取到亞馬遜等 5 家客戶訂單，明年營運有望大幅提升，股價早盤快速上攻，帶動 3406 玉晶光、3504 揚明光、4976 佳凌、3019 亞光股價底部反彈。

(2) 主機板：因 CPU 缺貨與挖礦需求退燒，主機板族群第三季獲利走弱，但 2377 微星、2376 技嘉周四開始量出轉強。

(3)IC 設計：2388 威盛宣布將與 AI 新創公司 Lucid 聯手，發表監視器、零售相機、機器人和無人駕駛的 AI 深度感知功能解決方案，預計 2019 年將開始出貨，股價量出跳空漲停。

2. 非電子類股

生技：1795 美時第三季轉虧為盈，股價量出再創波段新高；4174 浩鼎單株抗體新藥 OBI-888 獲 FDA 核准胰臟癌孤兒藥資格，早盤股價跳空漲停。