【華冠投顧】盤中解析：選前觀望氣氛濃厚

劉彥良 分析師

美國科技股止穩反彈，台股以小高盤開出，但盤中受到陸股影響開高走低回到平盤附近震盪，預估量還是僅有千億元出頭，選前觀望氣氛濃厚。

昨天大漲的矽晶圓和被動元件，今天僅嘉晶 (3016) 和漢磊 (3707) 續強，資金轉向二線光學股，盤中包括揚明光 (3504)、今國光(6209)、佳凌(4976)、玉晶光(3406) 和聯一光 (3441) 共 5 檔攻上漲停，但目前僅有佳凌還能守住。

盤面上另一個強勢族群是 5G 概念股，其中取得 5G 實驗網首張執照的亞太電信 (3682) 連兩天攻上漲停，相關概念股包括台揚 (2314)、聯鈞(3450) 和統新 (6426) 等也同步大漲。

選前多空對峙交易平淡，選後在政府護盤力趨緩下將會見真章，近幾日要好好觀察剛開始補跌的美股表現，目前四大指數都受制 5 日線反壓，就型態上來看再探低的機率不小。

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