【IPO追蹤】內房氣氛改善再有內房股闖關 萬創國際申請聯交所主板上市

再有內地房企港股闖關，總部位於中國安徽省的物業開發商萬創國際申請於港交所主板上市，創陞融資為獨家保薦人。公司主要專注于住宅物業開放銷售，同時亦為資本增值及租金收入而於住宅項目中選擇性保留若干自主開發商業物業擁有權，並出租該等物業以為住宅項目及臨近居民提供配套生活設施獨立租戶。

據公司招股文件顯示，公司主要項目為大型綜合住宅項目「泉山湖項目」，該項目目前為淮南市最大住宅項目。根據淮南市房地產管理局的銷售記錄，以一手商品房銷售中已出售/已預售總建築面積計算，萬創國際於2018年上半年在淮南市房地產開發商10強中排名第一。2017年5月，公司以總代價6.82億元（人民幣，下同）收購土地並開發第二個住宅物業項目「御香山項目」。另外，公司亦將業務拓展至安徽省六安市，並在當地套用此前業務模式。公司於2018年10月就一個新住宅物業項目以總代價約3.36億元簽訂土地出讓合同，該項目的建設工程預期於2019年首季度動工。截至2018年9月30日，公司擁有總建築面積為733731平方米的土地儲備。

財務資料方面，於2015年、2016年、2017年三個財政年度及截至2018年9月30日止九個月內，萬創國際分別錄得收益4.24億元、7.81億元、6.29億元以及7.57億元；期內溢利分別為5632.1萬元、5416.3萬元、8299.6萬元以及1.35億元；毛利率分別為37.9%、17.8%、25.5%以及34.7%；另外，於記錄期內，公司資本負債比率分別為608.5%、716.8%、1218%以及418.9%。

根據招股文件所顯示公司未來計劃，此次上市所得款項淨額將分別用於六安市新住宅物業項目開發建築成本；開發現有物業（即藏島）建築成本；以及用作一般營運資金及一般企業用途。

