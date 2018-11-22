申萬宏源：2019年是A股「磨底年」 新經濟是主要投資方向

申萬宏源昨 (21 日) 在深圳召開「2019 資本市場年會」，對於 2019 年的 A 股市場，申萬宏源認為將是快速回落之後的一個「磨底年」，市場回落幅度小於 2018 年，結構性機會則會多於 2018 年。

申萬宏源研究所首席經濟學家楊成長基於對 2018 年的觀察得出三點啟示：徹底驚醒、深感轉型艱難、充滿信心。他認為，今年市場暴露出來的一系列問題，說明現在還沒有度過轉型的艱難期，但問題暴露出來是好事，也對 2019 年解決問題充滿信心。

申萬宏源策略資深高級分析師傅靜濤表示，如果說 2018 年是「快跌尋底年」，2019 年則是市場快速回落後的「磨底年」，A 股市場結構性機會有所增加，如同 2011 年之後的 2012 年。

申萬宏源認為，10 月以來，政策底預期不斷落實，階段性穩定了風險偏好，是對症下藥。

不過，對於 2019 年的基本面趨勢，申万宏源認為「大機率繼續走低」。節奏上，A 股市場獲利增速有望前低後高，其中非金融石化淨利潤的單季增速，可能是 - 6.4%、-8.8%、3.8% 和 6.2%，差別非常大。

傅靜濤表示，2019 年第 2 季見到低點後，未來仍然擔心兩件事：一是 2020 年房地產刺激紅利或將消退，二是資管新規也將在 2020 年完成過渡。他說，2019 下半年基數原因帶來的獲利改善，未必就是「業績底」，後續基本面繼續改善的邏輯形成，是確認「業績底」的必要條件。

對於 2019 年投資機會，申萬宏源認為，在新經濟方向上尋找核心資產勢在必行，5G、太陽能風電、遊戲、新能源汽車和軍工領域是關注重點。

此外，券商將受益於併購重組放鬆、科創板上市以及衍生品業務的放開，保險行業保費增速有望繼續回升等等，都是 2019 年值得關注的景氣方向。

展望 2019 年，申万宏源認為三條主線將影響中國 GDP 增長的變化路徑：一是外需變化與貿易摩擦長期化；二是宏觀去槓桿進程與基建穩增長政策的平衡；三是結構性減稅政策與消費結構的變化。總體來說，預計 2019 年全年 GDP 實際同比增長 6.4%，較 18 年回落 0.3 個百分點。