【IPO追蹤】晉商銀行轉道H股

《北京商報》引述市場消息稱，晉商銀行計劃2019年於香港IPO，集資規模6億美元。北京商報記者查詢發現，晉商銀行今年已開始低調籌備H股上市，最新進展是進行上市保薦人選聘。不過，今年以來，該行總行及分支行因業務違規被罰金額已超百萬元，旗下消費金融公司也曝出風險事件。在分析人士看來，晉商銀行風控問題顯現，或將拖累上市進展。

今年10月30日，該行網站發佈一則《晉商銀行H股上市保薦人（主承銷商）選聘項目採購結果公示》顯示，建銀國際金融有限公司、中國國際金融股份有限公司、招銀國際融資有限公司3家公司中選。

晉商銀行的發展時間並不長。據瞭解，晉商銀行于2009年2月28日正式掛牌成立，是一家總行設在山西太原的股份制商業銀行，為省屬大型金融企業。截至2018年三季度末，晉商銀行資產總額為2081.98億元。在業績方面，2018年晉商銀行預算營業收入44.99億元，淨利潤13.05億元。1-9月，晉商銀行實現營業收入34.11億元，完成年度預算的75.82%；實現淨利潤10.74億元，完成年度預算的82.30%。

在監管指標方面，2017年末，該行不良貸款率1.62%，較年初下降0.24個百分點；資本充足率12.51%，核心一級資本充足率10.15%，撥備覆蓋率187.18%，主要監管指標均符合監管要求。

