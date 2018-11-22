正通汽車(01728-HK)擬分拆非全資附屬公司東正獨立上市

正通汽車(01728-HK)公布，該公司非全資附屬公司東正的可能分拆及於聯交所主板獨立上市。倘建議分拆及建議上市得以進行，根據全球發售發行東正的H股所得款項淨額將用於鞏固東正的資本基礎，以協助其業務的持續增長。

根據第15項應用指引妥善顧及現有股東利益後，倘建議分拆得以進行，該公司擬透過優先發售全球發售的方式向合資格現有股東提供東正的H股的保證配額。相關保證配額的條款尚未落實及將於適當時公佈。

東正是中國唯一一家獲中國銀保監會許可並受其監管的具有經銷商背景的汽車金融公司。其專門提供汽車金融產品和服務以購置豪華品牌汽車。自2015年3月成立，截至2018年6月30日，東正的經銷商網絡有986家經銷商，遍佈中國159個城市，包括北京、上海、深圳、廣州以及36個二線城市和119個三線及其他次級城市。

東正亦與若干豪華品牌汽車製造商建立戰略合作，以擴大其客戶群。

於2017年，東正發放的購置豪華品牌汽車零售貸款達16,447筆，總放款本金額達37.531億元，佔同期其所發放零售貸款數目的88.2%和其所發放零售貸款總放款本金額的95.0%。根據灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，由於東正專注於豪華品牌汽車，在2017年，向零售貸款客戶發放的平均零售貸款本金額達220,028元人民幣，2017年在中國所有汽車金融公司中排名第三位，並顯著高於同期行業的平均貸款本金額98,411元人民幣。