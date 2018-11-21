中信證領先取得美國QI資格 美股客戶不需再預扣30%稅額

中信金 (2891-TW) 旗下中信證券今 (21) 日宣布，積極強化國際證券市場業務，已領先台灣同業，取得美國國家稅務局「合格中介人」（Qualified Intermediary，QI）資格，即日起，中信證券的美股客戶，不需依最高稅率 30% 繳納預扣稅額，可按其稅務居民身分及國籍享有不同稅率優惠，台灣投資人更能獲得部分免稅的資格，保障客戶投資資產。

近年複委託交易不斷增加，根據證券商業同業公會統計，去 (2017) 年整體券商複委託交易量為新臺幣 2.04 兆元、年增率 23%，今年前三季交易量即達新臺幣 1.77 兆元，全年交易金額可望再創新高。其中，美國地區的交易比重亦從 2016 年的 65.9% 成長至今年第三季的 71.5%。

根據美國稅法，臺灣投資人在台投資美股，需依最高稅率 30%「預扣」所得稅額，再向國家稅務局申請退稅，退稅過程花費的時間及費用皆徒增投資人成本及困擾。

中信證券表示，獲得 QI 資格後，即日起，可依客戶的稅務居民身分及國籍，對其持有美國有價證券所獲取的股利，按不同稅率差別扣繳，減輕客戶負擔；其中透過中信證券複委託帳戶，非美籍客戶領取美國交易所交易債券（Exchange Traded Debt，ETD）的利息，將合法取得免稅資格，無需繳納 30% 的預扣稅額，有助提升客戶的投資收益。

中信證券總經理林明杉表示，本次取得美國 QI 資格，除了因中信證券是受臺灣主管機關所監管的金融機構，公司的客戶 KYC（Know Your Customer）政策亦獲得美國國家稅務局認可，且符合其相關規定，因此可以取得 QI 資格。

林明杉說，未來中信證券將能解決臺灣投資人持有美股 ETD 配息預扣稅困擾，提升客戶投資及交易的便利性，期待中信證券成為臺灣專業複委託交易券商的「代名詞」，持續搶占美股複委託業務市場。

中信金表示，中信證券長期致力拓展國內外證券交易服務，不僅領先市場開辦國際證券業務（Offshore Securities Unit，OSU），亦積極輔導海外企業加入臺灣資本市場，本次再度領先同業取得 QI 資格，有助於美股投資人多元資產配置。