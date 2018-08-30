越峰台聚光電持股比降低 虧損包袱減輕 第二季本業轉盈

越峰 (8121) 對台聚光電持股比重降至 34%，不再列入合併報表，以及長年虧損昆山廠透過產線流線化達「精益生產」的目標，第二季損平小賺，本業順利轉盈，營業利益 2,200 萬元，稅後盈餘 1.3 億元，終結連續三個季度虧損，每股盈餘 0.71 元。越峰產品為錳鋅、鎳鋅鐵氧磁鐵芯屬於被動元件中電感產品上游材料，應用在電源供應器、變壓器、濾波器等，主要生產基地為廣州廠、昆山廠、馬來西亞廠。



近年來投資藍寶石基板廠台聚光電，因藍寶石市場導入手機消費市場發展不如預期，本業受到轉投資虧損拖累，去年台聚光電大幅減資再辦理增資，越峰的持股比重由先前 84%，一口氣降至 34%，虧損包袱減輕；同時，月產能 500 噸昆山廠改善生產線，今年上半年虧損逐季縮小，第二季已轉盈小賺，去年該廠虧損 1,700 萬元人民幣。



越峰今年第一、二季毛利率都回到 1 成以上，尤其第二季為 19.91%，較前一季大增 8.01 個百分點，主要大陸廣州、昆山廠農曆年節性因素影響，導致第一季毛利率偏氐，第二季工作天數恢復正常，本業順利轉盈，稅後盈餘 1.3 億元，每股盈餘 0.71 元，弭平第一季虧損，上半年稅後盈餘 1 億元，每股盈餘 0.57 元。



今年越峰鐵芯銷售目標為 9,217 噸，去年銷售量則為 8,210 噸，著手碳化矽 (SiC) 開發，其具節能、耐高壓等特性，SiC 高功率元件配備電動車、太陽能發電，以及鐵路系統；半絕緣 SiC 將成為 5G 應用功率放大的基板材料，而 SiC 陶瓷材料則是用在半導體、光電等加工設備上。