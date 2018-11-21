為富人減稅！川普政府考慮放鬆遺產稅

川普似乎正在兌現他當初競選時的承諾，現在，終於輪到那個被美國人爭論了幾百年的主題了——遺產稅。

自 1797 年首次開徵以來，有關遺產稅的爭論在美國就從未停止，稅率也在期間起起落落。川普在 2016 年競選時曾主張廢除遺產稅，稱房地產遺產稅是中產階級的負擔。

按照美國現行法律，無論是禮物還是房地產，遺產稅的稅率最高都達到 40%。單身人士的終身免稅額為 549 萬美元，夫妻為 1090 萬美元。

去年年底，川普簽署「減稅與就業法案」，將個人的終身免稅額度由 549 萬美元提高至 1118 萬美元，相當於變相減稅。不過，這項政策並非永久有效，而是到 2025 年底到期。之後，免稅額可能再度下降。

周二，華爾街日報援引一份提案報導稱，川普政府計劃推出的遺產稅新政將令富人們將財產或禮物免稅贈予指定人選方面擁有更多的靈活性。人們將更容易地利用川普政府去年底的臨時性政策來規避遺產稅。

報導並未提及相關提案的具體內容，不過舉了一個例子來說明。

假如一個人現在在世，並獲得了總計價值 1000 萬美元的禮物，然後在 2026 年去世。那他 / 她到時可能需要繳納遺產稅，因為那時候現行暫時法規已經到期，這些禮物的價值超過了國家規定的終身免稅額。

但是根據川普政府的最新提案，從 2018 年到 2025 年之間的免稅禮物實際上將被排除在終身遺產稅稅額的計算之外。

完全可以想象，如果這項提案真的變成了法律，一些富人們可能會極盡所能地利用這段免稅時間將財產轉移給自己指定的繼承人。

除非美國政府公開徵詢意見，然後在 3 月 13 日舉行公開聽證會，並最終作出規定，否則這項尚處於草稿箱裡的規定就不會生效。

那麼，美國政府有可能最終廢除遺產稅嗎？至少到目前為止，堅持保留遺產稅的人仍大有人在。

在 1999 年和 2000 年，美國國會兩次通過廢止遺產稅的法案。當時比爾. 蓋茨的父親、沃倫. 巴菲特、索羅斯等 120 名億萬富翁聯名向國會遞交請願書，反對取消遺產稅，並在《紐約時報》上刊登廣告：Please tax us（請對我們徵稅）！

川普顯然是支持取消遺產稅的，他的立場招來了外界洪水般的批評。

就在上月初，《紐約時報》使用整整 7 個版面的篇幅曝光了一項針對川普的調查。調查顯示，川普及其家族在上世紀 90 年代接收他父親的巨額財富時，使用了欺詐手段大量逃稅。文章稱，川普從父親的地產帝國那裡獲得了至少 4.13 億美元的現金，大部分都是逃稅得來。

顯然，這與川普自己塑造出來的一個白手起家的億萬富翁形象南轅北轍。

報導稱，川普的父母向子女轉移了近 10 億美元的資產。根據法律，這需要繳納約 5.5 億美元的贈予和遺產稅，但川普只繳了 5200 萬美元稅款。按照稅務專家的說法，川普不太可能面臨相關指控，因這些行為已經過了訴訟時效。