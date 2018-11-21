【財華社-港股早評】 2018年11月21日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數25394(-445.78/-1.73%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(11月20日)港股通增持股數最多股票首位為北京燃氣藍天(06828-HK)其增持股數為50736000股，增持比例為20.58%，增持後持股量升至297360000股，佔整體發行量2.28%。第二位為中國金洋(01282-HK)其增持股數為27704000股，增持比例為3.14%，增持後持股量升至912532000股，佔整體發行量3.52%。第三位為中滔環保(01363-HK)其增持股數為17944000股，增持比例為3.98%，增持後持股量升至469070000股，佔整體發行量7.41%。
上交易日(11月20日)港股通增持比例最高股票首位為新意網集團(01686-HK)其增持股數為23000股，增持比例為76.67%，增持後持股量升至53000股，佔整體發行量0%。第二位為鄭州銀行(06196-HK)其增持股數為94000股，增持比例為22.88%，增持後持股量升至505000股，佔整體發行量0.03%。第三位為承興國際控股(02662-HK)其增持股數為644000股，增持比例為22.12%，增持後持股量升至3556000股，佔整體發行量0.33%。
上交易日(11月20日)港股通減持股數最多股票首位為楓葉教育(01317-HK)其減持股數為-32346000股，減持比例為-8.06%，減持後持股量降至369120000股，佔整體發行量12.38%。第二位為中國石油股份(00857-HK)其減持股數為-20264000股，減持比例為-2.65%，減持後持股量降至746979449股，佔整體發行量3.53%。第三位為建設銀行(00939-HK)其減持股數為-18030000股，減持比例為-0.19%，減持後持股量降至9778295426股，佔整體發行量4.06%。
上交易日(11月20日)港股通減持比例最高股票首位為德昌電機控股(00179-HK)其減持股數為-61500股，減持比例為-22.66%，減持後持股量降至210000股，佔整體發行量0.01%。第二位為大酒店(00045-HK)其減持股數為-8500股，減持比例為-17.53%，減持後持股量降至40000股，佔整體發行量0%。第三位為信義玻璃(00868-HK)其減持股數為-6588000股，減持比例為-10.74%，減持後持股量降至54773400股，佔整體發行量1.36%。
1.2. 港股沽空數據
上日(11月20日)沽空金額輕微下降至港幣105.18億元，(前交易日沽空金額122.18億元，同比輕微下降-13.92%)。沽空金額佔整體成交金額774.504億元的13.58%(上日佔整體成交15.22%)。
整體成交金額輕微下降至774.51億元(上日成交803.1億元/同比輕微下降-3.57%)，沽空金額輕微下降至105.18億元(相比上日沽空金額122.18億元/輕微下降-13.92%)，非沽空金額輕微下降至429.86億元(上日非沽空總成交金額447.57億元/輕微下降-3.96%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額輕微下降至774.51億元(相比前交易日成交金額803.1億元/輕微下降-3.57%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額105.18億内其中57.96億(前交易日藍籌股沽空金額67.56億元/同比輕微下降-14.21%)，沽空金額57.96億元佔整體沽空金額105.18億中比例為55.11%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額105.18億内其中47.22億(前交易日非藍籌股沽空金額67.56億元/同比輕微下降-13.55%)，非藍籌股沽空金額47.22億元佔整體沽空金額比例為44.9%。
最近20個交易日沽空數據比對