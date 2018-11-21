建發國際(01908-HK)間接全資附屬購福州市土地33%股權

建發國際集團(01908-HK)公布，該公司間接全資附屬公司益悅所持有50%股權的廈門兆淳，於11月20日與福建碧桂園訂立股權轉讓協議，據此，廈門兆淳同意購買及福建碧桂園同意出售其於福州市鴻騰房地產開發有限公司33%股權及其項下的權利及義務，預期益悅的最高總資本承擔將為9.075億元(人民幣.下同)(乃根據開發該土地資金需求最高值約55億元乘以益悅於目標公司權益比例而估計。股權轉讓完成後，福建碧桂園、萬思置業、福建保利及廈門兆淳將分別持有福州市鴻騰房地產開發的27%、20%、20%及33%股權。

於2017年10月24日，福建碧桂園訂立土地轉讓合同，以收購中國福建省福州市該土地的土地使用權，總代價為50.4億元。於2017年12月1日，福州市鴻騰房地產開發訂立土地轉讓合同補充協議，以收購該土地的土地使用權。於本公告日期，福建碧桂園、萬思置業及福建保利分別擁有福州市鴻騰房地產開發60%、20%及20%股權，且福建碧桂園已付清該土地代價。

福州市鴻騰房地產開發持有位於中國福建省福州市晉安區戰阪路南側，福州地鐵一號線新店車輛基地上蓋「2017-25」號地塊。該土地總佔地面積約111,443.78平方米，規劃計容面積不超過約334,331.34平方米，為住宅、商業、交通運輸及公共管理與公共服務(幼兒園)用地。該土地的國有建設用地使用年限分別為住宅用地70年，商服用地40年，交通運輸用地50年及公共管理及公共服務(幼兒園)用地50年。

