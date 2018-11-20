若美元繼續走軟 兌人民幣短線可能朝向6.933元--FXTM富拓

路透香港11月20日 - 以下為環球外匯經紀FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga的評論摘要：

本周，對全球經濟放慢增長的擔憂以及英國脫歐不確定性料繼續對新興市場貨幣和資產產生負面影響。不過，跌勢因美元疲軟獲得緩解。盡管市場對美聯儲12月加息的預期依然較高，但美聯儲官員上周五的謹慎言論促使投資者重新評估該行2018年以後的加息前景。

匯市方面，人民幣與很多其他新興市場貨幣一樣料繼續受到持續的貿易問題影響。技術交易員密切關註美元/人民幣在6.940元一帶的反應。若該匯率持續受阻於此再加上美元繼續走軟，則美元/人民幣短線可能向6.933元回落。

**脫歐之戰風起雲湧，英鎊如坐過山車**

在英國脫歐不確定性、政局不穩加劇雙重影響下，英鎊近日走勢艱難。本周特雷莎·梅將加大國內的遊說力度，她希望得到英國工商業界的支持，預計英鎊將迎來新一輪劇烈震蕩走勢。

若特蕾莎真的遭遇不信任投票，這對脫歐談判不利，因為如此關鍵時刻領導人調整只會帶來更多的不確定性--進而使談判覆雜化。即使特蕾莎能夠涉險過關，下一個重大挑戰來自議會是否批準脫歐協議。

**黃金**

黃金市場近日走高，但這主要得益於美元疲軟，而不是受到英國脫歐不確定性以及持續的貿易爭端支持。金價短期內有望繼續上漲，但長期漲勢受限於美國加息前景。從技術面看，日線圖上金價處於上升通道中。金價在1,213美元上方獲得支持，若盤中突破1,224美元，則有望挺進1,233.50美元。

**比特幣跌破5,000美元**

很多人將比特幣走勢疲軟主要歸因於“硬分叉”，但技術面因素也產生了一定的影響。比特幣上周收盤低於6,000美元確認其進一步看跌走勢。如果比特幣本周收盤有效跌破5,000美元，則該數字貨幣可能繼續走低。