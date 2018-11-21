【大行報告】高盛：現在是股票投資者提高現金的時候了

根據高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）的數據，近年來股票投資者已經有了​​很大的利潤，但現在現金提供了通脹調整後的正回報，因此回調風險可能是明智之舉。

“混合資產投資者應保持股票敞口，但應提高現金分配，”由大衛科斯坦領導的高盛策略師在11月19日的報告中寫道。 “現金將在很多年內首次成為股票的有競爭力的資產類別。”

這一呼籲反映了美聯儲加息的影響，這些加息使貨幣市場基金的收益率超過了2％ - 超過了通脹的步伐。由於美聯儲預計將在下個月再將基準提高25個百分點，並且在2019年進一步加息，現金可能變得更具吸引力。

高盛策略師寫道，至於股票，投資者應該將投資組合傾向於包括公用事業在內的防禦性板塊。他們預測標準普爾500指數將在明年產生“適度的單位數絕對回報”，因為2018年的“強勁”利潤和經濟增長放緩。

9月份基準指數達到創紀錄水平的美國股市已陷入技術領域的潰敗，導致標準普爾500指數下跌8％。人們擔心監管上調，iPhone需求下降以及半導體轉向在全球貿易緊張局勢和利率上升的情況下，企業已經付出了代價。週一，納斯達克指數大跌3％，而標準普爾500指數下跌1.7％。

作者：Divya Balji和Joanna Ossinger