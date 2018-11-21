天利控股(00117-HK)出售東莞物業 公司重視流動性

天利控股集團(00117-HK)公布，11月20日，向惠昇發展出售 Eyang Energy Management Co., Ltd.，代價為5650萬元。建議出售事項預期將產生收益約5445.2萬元(相當於約4842.8萬元人民幣）。

Eyang Energy Management Co., Ltd. 從事向一名獨立第三方及該公司旗下主要從事製造及銷售MLCC 的其他附屬公司出租寫字樓及工業物業。該物業位於廣東省東莞市鳳崗鎮永盛大街119號之物業，包括一幅佔地面積約83,000平方米之土地。

該公司已注意到中國經濟發展放緩、資金面收緊以及近期爆發的中美貿易戰等一系列因素。該公司將更加重視流動性，並借鑒國際電子行業龍頭企業的先進模式，同時考慮MLCC市場的整體波動，從公司戰略層面上逐步由重資產轉向輕資產模式，從而減低成本及提高MLCC業務分部的核心競爭力，以期提升該公司的整體效率及股東利益。

董事認為，建議出售事項可令該公司在MLCC市場環境長期惡化的情況下避免資產閒置、降低折舊成本及其他固定成本(例如用水及用電開支)。此外，該公司亦可根據市場狀況，為MLCC業務分部的日後業務發展靈活安排生產規模及生產地點。

