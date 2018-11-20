好消息却引發賣壓 美國股市已進入空頭市場

摩根士丹利銀行認為，美國股市的多頭走勢已經結束，但投資人恐怕尚無所悉。

該銀行分析師威爾森 (Michael Wilson) 在週一提供給客戶的報告中宣稱：「美國股市已進入了空頭市場。」

儘管美國經濟依然強勁，但威爾森認為市場已經警覺到，經濟成長已大幅減緩，企業獲利也告下降。

他在報告中指出，2018 年並非衰退的一年，但市場已明白顯示壞消息即將來到。

週一，華爾街再度重挫，道瓊大跌近 400 點，Nasdaq 重挫 3%。原先的科技股寵兒，包括亞馬遜，臉書與 Netflix，股價均大跌。因擔憂 iPhone 需求令人失望，蘋果股價也不支倒地。

雖然近來股市動盪挫跌，但美國史上最長的多頭市場，並未改變。S&P 500 較 9 月底所創歷史高點低了約 9%。根據定義，股市必須自近來高點下跌達 20%，才正式進入空頭市場。

然而，以近來的跌勢而言，美國股市的這波多頭市場恐已近尾聲。摩根士丹利指出，逾 40% 的 S&P 500 成份股股價已下跌至少 20%，因為投資人擔憂聯準會 (Fed) 持續升息，恐影響經濟成長。

對升息敏感的類股，如汽車股與營建股，已開始受到壓力。威爾森表示，Fed 不太可能為投資人而放緩升息的步伐。

顯然，美國股市已不再每遇跌勢，動輒反彈。在空頭市場，逢低買進，已不再可行。

威爾森指出，即使企業公布財報優於預期，投資人依舊賣出該企業股票，這絕非健康現象。

「我們認為，當有利多消息，股票却遭遇賣壓，這就是空頭市場。」威爾森寫道。