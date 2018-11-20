濱海投資(02886-HK)附屬對天津鋼管製造提出仲裁申請

濱海投資(02886-HK)公佈，全資附屬公司天津泰達濱海清潔能源集團有限公司對天津鋼管製造有限公司(公司控股股東天津泰達投資控股有限公司之間接附屬公司)就天津鋼管未履行其根據一份天然氣銷售協議支付交易金額的合同責任已向天津仲裁委員會提出仲裁申請。

仲裁委員會於2018年11月19日就仲裁申請出具受理通知書。天津清潔能源從2010年10月起不時向天津鋼管銷售天然氣。自2016年1月起，天津鋼管拖欠支付天津清潔能源的款項，而天津清潔能源於2017年10月已停止向天津鋼管供應天然氣。

截至2018年9月30日，天津鋼管在天然氣銷售協議下拖欠天津清潔能源的交易金額合共約為人民幣1.05億。儘管集團管理層自2016年起向天津鋼管多次提出了書面還款要求，但天津鋼管尚未支付天然氣銷售協議下的到期欠款。天津鋼管未有履行其向天津清潔能源提出的清償該等欠款之還款計劃。

為確保從天津鋼管收回上述到期的尚欠金額及降低集團的相關減值虧損風險，公司董事會決定根據天然氣銷售協議向天津鋼管開展仲裁程序將符合公司及公司股東之利益。公司已經對天津鋼管的應收賬款計提壞賬準備約為人民幣6433萬，若收回欠款，可轉回已計提壞賬準備，增加公司淨利潤;若無法收回欠款，將會對公司產生需要補提約為人民幣4035萬壞賬準備的風險，減少公司淨利潤。