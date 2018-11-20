物流史奇蹟U+A0 雙十一11億包裹一周完成派送

天貓及菜鳥網絡表示，2018天貓雙11全球狂歡節當天的物流訂單量再創紀錄達到10.42億，還有後續幾天消費者熱情的餘溫。在這10多億包裹的背後，是一群快遞員的努力，將商品送到消費者手中。今年雙11單日物流訂單量較去年增長2億多的情況下，速度未有減慢之餘，更勝去年的表現。天貓及菜鳥網絡表示，雙11期間產生的十多億包裹，僅用了一星期的時間，已經有超過11億個已及時送達；這些訂單相當於2006年中國全年的快遞業務量。天貓及菜鳥網絡發表公開信，致謝300萬快遞員的努力，促成這10多億物流訂單得以順利完成，創下物流史上的奇蹟。

天貓及菜鳥表示︰「這個雙11，數百萬消費者為星級快遞員點讚鼓勵；快遞合作夥伴和菜鳥拿出超千萬元（人民幣），讓好服務有好收入；數萬菜鳥驛站站點擴容，甚至24小時不打烊，讓快遞小哥不再等待…… 」

「感謝科技與協同為行業全面提速。儘管今年雙11物流訂單量對比10年前飆升4,000多倍，但我們送達1億個包裹，比5年前整整提速6天半；全中國共有351個城市當天收到雙11包裹，當日達、分鐘級成為普遍現象。」

完成這些訂單，美國要送20天、英國要送上4個月；這也相當於2006年中國全年的快遞業務量，連接起來，長度足以繞地球赤道7圈。

在過去的幾個月，全球3,000萬平方米倉庫、23萬快遞車輛、20多萬個快遞網點，嚴陣以待，反復操練，確保讓每份期待都能溫暖抵達。