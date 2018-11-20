亞太電搶下5G實驗網首驗證 攜手鴻海布局5G應用

亞太電 (3682-TW) 今 (20) 日宣布，5G 實驗網已率先通過 NCC(國家通訊委員會)驗證並正式取得使用執照，未來將預先導入 5G 可行性服務，像是智慧工廠、環境監控等相關智慧生活應用，後續也會攜手鴻海 (2317-TW) 集團，積極布局 5G 網路與應用開發。

亞太電強調，面對 5G 時代，電信商應提早作準備並進行相應的網路規劃，才能迅速導入各項應用服務。該公司在今年 6 月正式取得 NCC 許可後，便立即打造 5G 實驗網，並在近日完成室外 5G NR(New Radio) 實驗網基站建置與測試，正式取得 NCC 核可，率先在 5G 領域上拔得頭籌。

早在 2 年前亞太電信便推出多項物聯網平台應用，並與鴻海聯手發布 Pepper 智能服務、智慧交通與智慧娛樂等多項應用服務。亞太電表示，未來會繼續結合鴻海集團資源，擴大智慧生活領域與相關應用，在 5G 時代來臨前及早布局相關服務規劃，進軍 5G 商機。

談到未來 5G 相關應用的建置，亞太電也強調，除了會持續與台灣產學密切合作外，也將同步與國際知名設備、模組以及終端廠商合作，期望藉由整合國際團隊經驗，提升整體研發能量，讓消費者能提前體驗 5G 相關服務。