陸股開低走低 上證指數收跌逾2% 電子股領跌

陸股今 (20 日) 受隔夜美股影響，兩市均大幅低開，並一路走弱。截至收盤，上證指數報 2645.85 點，跌幅 2.13%，深成指數報 7879.52 點，跌幅 2.83%；創業板指數報 1355.33 點，跌幅 2.80%。

滬市成交人民幣 1808.70 億元，深市成交 2410.41 億元，兩市合計成交 4219.11 億元，較上一交易日的 4401.37 億元略有縮量。

以類股來看，今天呈現全線下挫。遭美國科技股大跌影響，陸股電子股也領跌，下挫近 4%，非銀行金融股、綜合、建築材料跌幅也都偏高，僅高送轉、黃金概念等概念股上漲。

香頌資本執行董事沈萌表示，美方在 APEC 上的發言，讓中美貿易進展又增加了不確定性，美國總統川普可能加速推進政策目標，造成美股的負面衝擊，先前漲多的科技股更加速回調。

沈萌表示，19 日美國商務部工業與安全局發布了技術出口管制清單的徵求意見稿，該文件列出了包括生物技術、人工智慧、數據分析、量子計算等 14 個考慮進行管制的領域。雖然未公開點名，但也可以看出是和中美衝突有關，也導致了晶片股大跌。

巨豐投顧認為，經歷連續反彈以及題材股的快速上漲後，短期炒作迎來退潮，而市場風格也開始迎來轉換，短期資金在尋求新的熱點，現階段可關注低估值的藍籌股以及優質的行業龍頭標的。

海通證券指出，在指數再次觸及本年度下降通道上軌之際，市場仍面臨一定的不確定性，加上目前資金淨流出已高於淨流入，而後續市場的上行動力仍需資金的配合才有機會，因此建議投資者短期仍應謹慎。