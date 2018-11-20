【華冠投顧】台股誘空震盪 多方預備備

同致

何丞唐 分析師

美股周一下跌，賣方拋出蘋果等科技股，影響多方信心，道瓊工業指數跌 395.78 點或 1.56%，為 25017.44 點；標普 500 指數跌 45.54 點或 1.66%，為 2690.73 點；那斯達克指數跌 219.40 點或 3.03%，為 7028.48 點。蘋果股價下跌 4%，收在 185.86 美元，為 10 月 3 日創下高點以來，下跌約 20%。FANG 股當中，臉書下跌 5.7%，亞馬遜跌 5.1%，網飛跌 5.5%，Alphabet 跌 3.8%。

台股受美股拖累，今電子股也領頭下挫，盤中一度跌破百點，終場加權指數收斂跌幅，為下跌 84 點，收在 9743 點，成交量為 923 億元。

盤面上，5388 中磊、3552 同致、3356 奇偶、6560 欣普羅、3289 宜特、3454 晶睿、1533 中王電、30086 華義等相對有表現；3519 綠能; 5269 祥碩、6176 瑞儀、3645 達邁、3580 友威科等則較弱收黑。

明逢台指期結算，觀察外資是否獲利了結。此外，2330 台積電、2317 鴻海在連三日收黑 K 之後，也留意能否止跌回升，皆為大盤反轉指標。目前多空膠著期，但大幅下挫有限，且融資餘額回到穩定水位，籌碼面有利於多方。在大盤進行反覆測試之下，個股表現。

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