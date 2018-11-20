PC產能增 信昌化兩條BPA產線復工 明年酚/丙酮產能利用率將達9成

中國 PC(聚碳酸脂)產能陸續開出，帶動原料 BPA(丙二酚)需求，信昌化 (4725) 停產三年二條 BPA 產線，分別今年第四季、明年第一季相繼復工，月產能各為 3 千噸，待產能恢復後，酚 / 丙酮這條產品線產能利用率推升到 9 成。信昌化第三季因丙酮每噸報價下跌 80-100 美元，又沒代煉業務挹注，以及認列第一條 BPA 重啟費用等因素影響，單季毛利率降至 2.6%，較前一季減少 5.7 個百分點，第三季報價仍是上揚產線為酚、環己酮，各為 1540 美元、1382 美元，中國苯酚主要進口國為美國、韓國，今年課徵進口關稅之後，支撐價格回穩；至於馬林酐下游應用為人造大理石，因中美貿易戰關稅，導致中國出口量減少，間接影響環己酮需求，報價由第二季 1400 美元，回跌到第三季 1252 美元。



中國中海油、印度 Deepak 兩座苯酚新廠於今年第二、第三季投產品，惟中海油產線第四季停爐檢修，造成酚供應偏緊，10、11 月報價可望持續向上，另外酚主原料異丙苯供應則相當充裕，而苯主要下游為 SM(苯乙烯) 占了 5 成，酚 / 丙酮則占了 2 成，由於中國對 SM 進口量減少，以內銷產能去化為主，導致苯價跌到 680 美元。



對於明年苯酚市場看法，過去年 6 年亞太區總計 13 座產能投產，合計年產能增加 324 萬噸，讓苯酚飽嚐供過於求的苦果，不過明年新產能增加放緩，信昌化預期，酚產能約 1371 萬噸，需求量為 1165 萬噸，平均產能率將由今年 82% 提升到明年 85%，係為近四年新高，尤其中國供過於求狀況改善。