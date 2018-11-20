百度與百信銀行聯合成立零度實驗室

11月19日，百度與百信銀行聯合宣布成立零度實驗室，利用百度在AI方面的技術積累，附能金融機構，探索未來金融產品和服務的新形勢。百度副總裁張東晨表示，希望百度可以和金融界一起，在未來做出改變。

“百度和中信聯合做的百信銀行是跨界融合的重要體現。”百度雲AI商用業務負責人李碩表示，在實際落地過程中，百度的AI技術已經在很多領域看到跨界融合的可能，在汽車、保險行業、傳統的電力行業、鋼鐵制造業都有非常好的落地點和落地的應用。

李碩說，數據驅動也是百度AI與企業合作的一個重要方面，人工智能和大數據帶來了運營力度的變化。他表示，在合作之後，企業可以在小時級的時間單位裏發現競品單位在某一區域裏的具體銷量，這在之前都需要以月或者周為單位。

具體到金融業務，李碩認為AI帶來的最大變化在於金融服務智能化。他以自身裝修貸款為例，認為獲取貸款服務的過程是一個分散決策，需要通過漫長搜索做出決策。“真正的智能化是在有需要的地方，這個服務是可以出現的，就像打開修鎖引擎，這更多是金融服務的智能化。”

李碩談到在ABC（人工智能、大數據和雲計算技術）的趨勢下，新科技浪潮在銀行業的重點是如何把銀行變的更加的智能、開放。客戶不用所搜就能得到想要的信息內容，這就實現了從搜索到智能的演變，未來金融服務會出現更為智能的推介和服務。

轉自騰訊網 騰訊《一線》作者湯圓圓