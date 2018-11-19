小米（01810-HK）：美元強勢成本壓力大 首選優化成本不會亂定價

恆指今早高開95點，全日收報26372點升188點，今日公佈三季度業績的小米（01810-HK）股價造好，全日收報13.6港元，升5.1%。截至9月底止第三季度小米錄得收入508.46億元（人民幣.下同），按年升49.1%；毛利同比增加26.4%至今年第三季度52億元；第三季度錄得純利25億元，去年同期錄得虧損110億元。

高級副總裁兼首席財務官周受資稱第三季度業績表現超出市場預期，而符合公司內部預期。上個月26日，小米提前兩個月完成全年1億台的出貨量目標，他又指，今年三季度全球智能手機市場下滑6%，但小米在嚴峻市場環境下仍保持了逆勢增長，主要因公司持續優化產品組合，追求高端機型增長而非出貨率，以符合消費升級大趨勢。目前小米高端機型，即2000元定價以上的手機，收入佔比達到31%。周受資解釋稱，高端機型並非指價格高，而是以更高端的配置來做手機，需要重視產品創新、設計、用戶體驗以及整體質量等。這符合中國市場現狀，雖然目前市場有階段性壓力，但隨著5G時代到來和消費升級，小米在產品線優化上下了很大功夫，對未來發展仍有信心。

國際市場方面，小米國際市場收入同比增長112.7%至223億元，國際市場佔公司總收入比重提升至43.9%。周受資稱未來海外業務收入佔比繼續提升是大概率事件，而公司將主要專注於主要集中在西歐、印度和印尼市場。

今年以來美元持續走強，令新興市場貨幣普遍偏軟，而人民幣和印度盧比作為小米收入來源的兩個主要貨幣，其貶值對於公司總體成本帶來很大壓力。這亦導致公司總體硬件毛利率下降至7.1%。他又指，雖然美元走強帶來成本壓力，但仍然保持了合理盈利水平，公司不會亂調整價格，而是首先逼迫自身優化成本。

今日業績會上，小米同步公佈了與美圖（01357-HK）的戰略合作協議，主要針對未來合作智能手機業務，進行長達30年兩個階段的合作。小米方面將負責合作智能手機設計、研發、生產、業務運營、銷售和推廣，而美圖負責合作智能手機鏡頭中與圖像相關的某些算法和技術。

美圖隨後亦發公告公佈合作協議，同時發佈盈警，預計截至今年12月底，全年淨虧損額約在9.5億元至12億元之間。美圖稱，主要原因在於智能硬件分部收入減少，智能手機銷售產生的毛利潤在2018年下半年快速下降，戰略合作協議下開展新智能手機商業模式或將產生相關非經常性開支，以及市場及銷售費用增加。

文 鄒舒惠