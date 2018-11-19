◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月19日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3037 欣興 2923 13764 2330 台積電 -4221 -4715 2891 中信金 2885 522 2303 聯電 -3520 -43463 2409 友達 2333 38688 2317 鴻海 -2780 -8081 2892 第一金 2325 8136 2883 開發金 -2366 -6101 0050 元大台灣50 2292 15494 2353 宏碁 -1631 -15255 3481 群創 2131 30521 2371 大同 -1403 11031 2885 元大金 2017 8565 2887 台新金 -1147 -9279 00672L 元大S&P原油正2 1866 0 1402 遠東新 -1052 -6995 1216 統一 1770 -1265 2349 錸德 -1043 1102 00677U 富邦VIX 1744 0 1312A 國喬特 -959 0 2881 富邦金 1399 10784 2356 英業達 -885 -6808 2610 華航 1299 17488 1504 東元 -815 -10912 2408 南亞科 1114 7554 006205 富邦上証 -748 0 2886 兆豐金 1072 4604 4915 致伸 -723 -1908 2049 上銀 986 680 1101 台泥 -696 1358 00632R 元大台灣50反1 973 0 2324 仁寶 -678 -2665 8150 南茂 964 6186 2633 台灣高鐵 -674 3511 3231 緯創 939 2414 00671R 富邦NASDAQ反1 -652 0 2002 中鋼 906 2182 8046 南電 -632 1290 2890 永豐金 890 11606 1102 亞泥 -595 -5835 00636 國泰中國A50 821 29404 2614 東森 -524 -1514 00633L 富邦上証正2 765 0 6153 嘉聯益 -515 -7001 5880 合庫金 743 3565 2484 希華 -510 -196 3576 新日光 658 -2579 2313 華通 -491 -4391 6116 彩晶 656 463 006203 元大MSCI台灣 -480 0 9904 寶成 622 2603 1314 中石化 -471 -9342 2888 新光金 520 5560 2337 旺宏 -438 -8886 2882 國泰金 457 8191 6278 台表科 -431 -674 3090 日電貿 436 -306 1312 國喬 -423 -7876 00655L 國泰中國A50正2 428 0 00634R 富邦上証反1 -401 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股