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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月19日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
3037   欣興                    2923     13764    2330   台積電                 -4221     -4715  
2891   中信金                  2885       522    2303   聯電                   -3520    -43463  
2409   友達                    2333     38688    2317   鴻海                   -2780     -8081  
2892   第一金                  2325      8136    2883   開發金                 -2366     -6101  
0050   元大台灣50              2292     15494    2353   宏碁                   -1631    -15255  
3481   群創                    2131     30521    2371   大同                   -1403     11031  
2885   元大金                  2017      8565    2887   台新金                 -1147     -9279  
00672L 元大S&P原油正2          1866         0    1402   遠東新                 -1052     -6995  
1216   統一                    1770     -1265    2349   錸德                   -1043      1102  
00677U 富邦VIX                 1744         0    1312A  國喬特                  -959         0  
2881   富邦金                  1399     10784    2356   英業達                  -885     -6808  
2610   華航                    1299     17488    1504   東元                    -815    -10912  
2408   南亞科                  1114      7554    006205 富邦上証                -748         0  
2886   兆豐金                  1072      4604    4915   致伸                    -723     -1908  
2049   上銀                     986       680    1101   台泥                    -696      1358  
00632R 元大台灣50反1            973         0    2324   仁寶                    -678     -2665  
8150   南茂                     964      6186    2633   台灣高鐵                -674      3511  
3231   緯創                     939      2414    00671R 富邦NASDAQ反1           -652         0  
2002   中鋼                     906      2182    8046   南電                    -632      1290  
2890   永豐金                   890     11606    1102   亞泥                    -595     -5835  
00636  國泰中國A50              821     29404    2614   東森                    -524     -1514  
00633L 富邦上証正2              765         0    6153   嘉聯益                  -515     -7001  
5880   合庫金                   743      3565    2484   希華                    -510      -196  
3576   新日光                   658     -2579    2313   華通                    -491     -4391  
6116   彩晶                     656       463    006203 元大MSCI台灣            -480         0  
9904   寶成                     622      2603    1314   中石化                  -471     -9342  
2888   新光金                   520      5560    2337   旺宏                    -438     -8886  
2882   國泰金                   457      8191    6278   台表科                  -431      -674  
3090   日電貿                   436      -306    1312   國喬                    -423     -7876  
00655L 國泰中國A50正2           428         0    00634R 富邦上証反1             -401         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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