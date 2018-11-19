[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/11/16 107/11/15 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.19000 28.90000 1.29000 4.46367 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.25000 21.48000 0.77000 3.58473 元大印尼指數基金 8.90300 8.62500 0.27800 3.22319 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.47000 9.23000 0.24000 2.60022 元大標普500單日正向2倍基金 31.61000 30.82000 0.79000 2.56327 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.38000 20.89000 0.49000 2.34562 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.00000 8.80000 0.20000 2.27273 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.52000 13.23000 0.29000 2.19199 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.32000 0.05000 2.15517 台新MSCI中國基金 18.81000 18.42000 0.39000 2.11726 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.90000 33.21000 0.69000 2.07769 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.15000 8.97000 0.18000 2.00669 群益那斯達克生技基金 21.30000 20.89000 0.41000 1.96266 統一全球新科技基金(美元) 13.60000 13.35000 0.25000 1.87266 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.63000 12.40000 0.23000 1.85484 景順全球科技基金 20.81000 20.44000 0.37000 1.81018 摩根東方科技基金 29.86000 29.33000 0.53000 1.80702 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.53000 8.38000 0.15000 1.78998 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.45120 9.28550 0.16570 1.78450 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.45100 9.28550 0.16550 1.78235 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.16000 9.00000 0.16000 1.77778 復華美國新星基金-美元 11.49000 11.29000 0.20000 1.77148 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.02820 19.67960 0.34860 1.77138 保德信新興趨勢組合基金 10.46000 10.28000 0.18000 1.75097 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.95000 9.78000 0.17000 1.73824 復華全球物聯網科技基金-美元 14.19000 13.95000 0.24000 1.72043 兆豐國際生命科學基金 15.11000 14.86000 0.25000 1.68237 統一全球新科技基金(人民幣) 14.58000 14.34000 0.24000 1.67364 摩根龍揚基金 28.43000 27.97000 0.46000 1.64462 摩根中國亮點基金 11.76000 11.57000 0.19000 1.64218 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------