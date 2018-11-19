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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/11/16  107/11/15 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.19000   28.90000   1.29000    4.46367
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       22.25000   21.48000   0.77000    3.58473
元大印尼指數基金                                                  8.90300    8.62500   0.27800    3.22319
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.47000    9.23000   0.24000    2.60022
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.61000   30.82000   0.79000    2.56327
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  21.38000   20.89000   0.49000    2.34562
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.00000    8.80000   0.20000    2.27273
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         13.52000   13.23000   0.29000    2.19199
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.37000    2.32000   0.05000    2.15517
台新MSCI中國基金                                                 18.81000   18.42000   0.39000    2.11726
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.90000   33.21000   0.69000    2.07769
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.15000    8.97000   0.18000    2.00669
群益那斯達克生技基金                                             21.30000   20.89000   0.41000    1.96266
統一全球新科技基金(美元)                                         13.60000   13.35000   0.25000    1.87266
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       12.63000   12.40000   0.23000    1.85484
景順全球科技基金                                                 20.81000   20.44000   0.37000    1.81018
摩根東方科技基金                                                 29.86000   29.33000   0.53000    1.80702
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        8.53000    8.38000   0.15000    1.78998
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.45120    9.28550   0.16570    1.78450
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.45100    9.28550   0.16550    1.78235
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.16000    9.00000   0.16000    1.77778
復華美國新星基金-美元                                            11.49000   11.29000   0.20000    1.77148
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.02820   19.67960   0.34860    1.77138
保德信新興趨勢組合基金                                           10.46000   10.28000   0.18000    1.75097
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                      9.95000    9.78000   0.17000    1.73824
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.19000   13.95000   0.24000    1.72043
兆豐國際生命科學基金                                             15.11000   14.86000   0.25000    1.68237
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.58000   14.34000   0.24000    1.67364
摩根龍揚基金                                                     28.43000   27.97000   0.46000    1.64462
摩根中國亮點基金                                                 11.76000   11.57000   0.19000    1.64218
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