歐股盤前─英脫歐爭議未除、貿易戰持續延燒 歐洲Stoxx 50期指跌0.19%

英國脫歐爭議未除，美中貿易戰持續延燒，今 (19) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指下跌 0.19%。

台北時間週一下午 3 點 12 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.19%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.47%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.29%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.20%。

英國脫歐協議草案，可能遭到下議院否決，甚至有保守黨議員，計畫發動不信任投票，迫使首相梅伊下台。

即使面臨「逼宮」危機，梅伊仍強調，就算把她趕下台，也不會讓脫歐一事，變得容易，英國與歐盟也難再談出更理想的方案。

北京當局上週透過書面資料，回應美國對貿易政策的要求；美國總統川普表示，中國政府有意解決貿易爭端，美國政府「可能不必」進一步對中國輸美商品課徵關稅。

但川普也強調，雖然中國提供的資料還算完整，但漏了幾個重要項目，「仍不被我所接受」。

另一方面，美國副總統潘斯出席亞太經合會 (APEC) 時指出，美國不急著結束貿易戰，除非中國改變貿易行為，否則美國不會解除對中國輸美商品加徵的關稅。

APEC 已於 11 月 18 日閉幕，但各國與會領袖，卻未能就聯合公報的措辭取得共識，導致 APEC 首度出現無法在閉幕後發布公報的情形。

外界解讀，APEC 聯合公報難產，主要肇因於美中兩國的貿易爭端，阻礙各國合作，這也使月底登場的「川習會」，面臨更多不確定性。

週一亞股走揚，截至發稿，上證綜指上漲 0.91%，深證成指上漲 0.58%；南韓 Kospi 指數上漲 0.39%，日經 225 指數上漲 0.65%；台股收漲 31.60 點，至 9828.69 點。