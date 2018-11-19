受強制退市新規影響 陸股ST股早盤大跌

由於陸股滬、深股市上週五 (16 日) 晚間緊急發布退市新規，陸股 ST 板塊開盤集體下挫，*ST 中安、*ST 工新、*ST 天馬等多檔股票跌停。

此外，股價已低於退市標準的中弘股份，復牌後連續跌停，該股離退市整理期剩 29 個交易日。

消息面上，滬深交易所正式發布重大違法強制退市新規。上交所在退市新規中，在原來欺詐發行和重大信息披露違法兩大領域的基礎上，明確了 4 種重大違法退市情形，即首發上市欺詐發行、重組上市欺詐發行、年報造假規避退市以及交易所認定的其他情形。同時，新增社會公眾安全類重大違法強制退市情形。

ST 股因為經營虧損，是中國證監會為提醒股民注意特別處理的股票，因此在法規轉嚴之後，也格外引發憂心。

深交所在「重大違法強制退市」的定義和情形列舉中，，納入了「五大安全」相關內容，即涉及「五大安全」的重大違法行為，情節惡劣，嚴重損害國家利益、社會公共利益，或者嚴重影響上市地位的，其股票應當被退市。

在此之前，ST 股及殼資源概念近期原有飆升的現象。清暉智庫首席經濟學家宋清輝認為，這與最近政府頻出並購重組利好政策以及紓解上市公司流動性、放松監管等有關係。總的來看，近期股市投資者信心回暖，市場活躍度顯著提升，這促使一些 ST 股等垃圾股也重現江湖。