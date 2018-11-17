建設銀行擬出資不超過150億設全資理財子公司

建設銀行11月16日在港交所公告稱，擬設立建信理財有限責任公司（下稱“建信理財”，公司名稱以監管核準為準），註冊資本不超過人民幣150億元。建設銀行持股比例為100%，註冊地擬為廣東省深圳市，作為該行所屬一級子公司管理。

建設銀行上述的公告顯示，建信理財擬申請經營下述業務：（一）面向不特定社會公眾公開發行理財產品，對受托的投資者財產進行投資和管理；（二）面向合格投資者非公開發行理財產品，對受托的投資者財產進行投資和管理；（三）理財顧問和咨詢服務；（四）經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。

建設銀行的上述公告稱，本次投資經董事會審議通過後，無需提交股東大會審議，但尚需取得有關監管部門批準。建設銀行已於當天在北京以現場會議方式召開董事會2018年第七次會議，審議通過了《關於設立建信理財有限責任公司的議案》，批準出資不超過150億元人民幣設立建信理財，並授權建設銀行管理層根據監管意見調整設立方案，辦理與本次投資相關的後續具體事宜。

據悉，本次投資的資金來源為建設銀行自有資金。建設銀行稱，本次投資是落實監管最新要求、適應內外部經濟金融環境變化、促進理財業務持續健康發展的重要舉措。通過理財業務公司化運營和管理，與該行建立有效的風險隔離，有利於促進理財業務的專業化、市場化、國際化發展，進一步加大對優質國有企業、民營企業等各類市場主體的支持力度，增強服務實體經濟和資本市場的能力，提升該行綜合金融服務水平和整體抗風險能力。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：張瓊斯