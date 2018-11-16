納入MSCI新興指數後U+A0U+A0 港交所: 外資今年買賣A股激增81%

明天(11月17日)互聯互通機制即將迎來開通四周年，港交所(00388-HK)數據顯示:

過去四年外資透過滬深港股通北上投資A股交易金額總值約達8.77萬億元人民幣，累計淨流入金額6148.08億元人民幣。截止2018年11月15日，今年北向總成交金額近4.1萬億元人民幣，較2017年全年增長80.89%。自2018年6月1日起，A股獲納入MSCI新興市場指數，獲外資追捧，刺激交投量大增。

內地北水南下投資港股交易金額約近6.55億港元，累計淨流入金額8128.39億港元。截至2018年11月15日，今年南向交易金額近2.65萬億港元，較2017年全年增長17.09%。

2018年11月2日，北向交易錄得自滬深港通開通以來的最高成交額紀錄，達428.03億元人民幣。

2018年2月6日，南向交易錄得自滬深港通開通以來的最高成交額紀錄，達438.01億港元。

香港交易所集團行政總裁李小加表示：「我們很高興地看到，滬深港通開通四年以來一直運作穩健，逐漸贏得了國內外投資者的青睞，成交額不斷增長，為兩地市場都帶來了新的流動性和投資選擇。今年以來，滬深港通積極推動和促成了國際市場主要指數納入A股，為中國資本市場的開放注入了新的活力，我堅信香港將來一定會在連接中國和世界方面繼續發揮不可缺少的獨特作用。未來，香港交易所還將與內地合作夥伴和監管機構共同努力，不斷完善和提升滬深港通的服務。」