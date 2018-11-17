習近平同建交太平洋島國領導人舉行集體會晤並發表主旨講話

國家主席習近平16日在莫爾茲比港同巴布亞新幾內亞總理奧尼爾、密克羅尼西亞聯邦總統克里斯琴、薩摩亞總理圖伊拉埃帕、瓦努阿圖總理薩爾瓦伊、庫克群島總理普納、湯加首相波希瓦、紐埃總理塔拉吉等建交太平洋島國領導人以及斐濟政府代表、國防部長昆布安博拉舉行集體會晤，就深化中國同太平洋島國關系交換看法，一致同意將雙方關系提升為相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關系，開創全方位合作新局面。習近平主持會晤並發表主旨講話，對新形勢下中國和太平洋島國關系發展提出建議，強調雙方要把握機遇、共創未來，攜手開創中國同太平洋島國關系更加美好的未來。

習近平指出，中國和太平洋島國同處亞太地區，同為發展中國家。不論國際風雲如何變幻，我們始終是真誠相待、相互尊重的好朋友，共謀發展、互利共贏的好夥伴，相知相親、互學互鑒的好兄弟。中國堅持國家不分大小一律平等，尊重島國人民自主選擇發展道路的權利，尊重島國聯合自強、平等參與國際和地區事務的努力。我們對島國朋友以誠相知、以禮相待、以心相交。中國始終堅持義利相兼、以義為先，支持島國發展經濟、改善民生、提高自主可持續發展能力。中方援助堅持授人以漁。中國主動向島國開放市場、擴大投資、增加自島國進口，歡迎島國搭乘中國發展快車。隨著中國同太平洋島國交流合作蓬勃開展，雙方人民友誼更加深厚。

11月16日，國家主席習近平在莫爾茲比港同巴布亞新幾內亞總理奧尼爾、密克羅尼西亞聯邦總統克裏斯琴、薩摩亞總理圖伊拉埃帕、瓦努阿圖總理薩爾瓦伊、庫克群島總理普納、湯加首相波希瓦、紐埃總理塔拉吉等建交太平洋島國領導人以及斐濟政府代表、國防部長昆布安博拉舉行集體會晤。習近平主持會晤並發表主旨講話。

習近平強調，亞太是全球經濟發展速度最快、潛力最大的地區。面對時代命題，我們堅信，和平、發展、合作、共贏是唯一正確選擇。當前，太平洋島國自主發展意識不斷提升，國際影響持續擴大。中國同太平洋島國經濟互補性強，合作潛力巨大。新形勢下，我們的共同利益不是減少了，而是增多了；合作基礎不是縮小了，而是擴大了。

習近平就深化中國和太平洋島國關系提出以下建議。

第一，堅持平等相處，深化政治互信。中方願同島國保持高層和各級別交往勢頭，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。中方願和島國於2019年下半年共同舉辦第三屆中國－太平洋島國經濟發展合作論壇。

11月16日，國家主席習近平在莫爾茲比港同巴布亞新幾內亞總理奧尼爾、密克羅尼西亞聯邦總統克裏斯琴、薩摩亞總理圖伊拉埃帕、瓦努阿圖總理薩爾瓦伊、庫克群島總理普納、湯加首相波希瓦、紐埃總理塔拉吉等建交太平洋島國領導人以及斐濟政府代表、國防部長昆布安博拉舉行集體會晤。習近平主持會晤並發表主旨講話。 新華社記者 龐興雷 攝

第二，堅持互利合作，實現共同繁榮。中方將繼續為各建交島國提高自主發展能力、實現經濟社會良性循環作出努力。雙方應以簽署共建“一帶一路”合作文件為契機，深化各領域務實合作，提升雙方貿易便利化水平，辦好2019年中國－太平洋島國旅遊年系列活動。

第三，堅持心心相印，增進人民友誼。中方願支持島國人才培養和能力建設，擴大漢語教學和人員往來，加強各界交流。中方願鼓勵更多地方省市同島國開展交流合作。

第四，堅持守望相助，維護公平正義。中方願同島國一道維護多邊主義和自由貿易體制，加強在國際事務中的溝通和協調，支持島國發出“太平洋聲音”，共同推動落實2030年可持續發展議程，支持島國推進“藍色太平洋”倡議。中國重視和理解太平洋島國在氣候變化問題上的特殊關切，將向各島國提供力所能及的幫助，攜手推動《巴黎協定》有效實施，促進全球綠色、低碳、可持續發展。

11月16日，國家主席習近平在莫爾茲比港同巴布亞新幾內亞總理奧尼爾、密克羅尼西亞聯邦總統克裏斯琴、薩摩亞總理圖伊拉埃帕、瓦努阿圖總理薩爾瓦伊、庫克群島總理普納、湯加首相波希瓦、紐埃總理塔拉吉等建交太平洋島國領導人以及斐濟政府代表、國防部長昆布安博拉舉行集體會晤。習近平主持會晤並發表主旨講話。 新華社記者 謝環馳 攝

習近平強調，不論中國發展到什麽程度，中國永遠是發展中國家一員，永遠同發展中國家站在一起。中國同太平洋島國關系已經翻開新篇章。我們願同島國一道努力，用真心鞏固友誼，靠實幹推進合作，攜手開創中國同太平洋島國關系更加美好的未來。

島國領導人感謝習近平主席再次倡議並主持中國和太平洋島國領導人集體會晤。他們表示，中國是太平洋島國實現發展願景、增進人民福祉、應對全球挑戰的重要夥伴。太平洋島國珍視同中國的密切關系，堅持一個中國政策，感謝中國長期以來提供的不附加任何政治條件的幫助，很高興雙方關系提升為相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關系。太平洋島國願積極參加共建“一帶一路”，加強同中國在貿易、投資、漁業、旅遊、基礎設施建設等領域合作，助力自身經濟社會發展。太平洋島國高度評價中國在可持續發展、應對氣候變化等方面的領導作用，願加強同中國在多邊事務中的溝通和協調。

丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會晤。

來源： 新華網 新華社莫爾茲比港11月16日電 記者李忠發駱珺孫浩 龐興雷攝