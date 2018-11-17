能源盤後—減產議題支撐 原油收平盤 但仍連 6週收低

週五 (16 日) 交易，美國原油期貨價格收平盤，全球原油期貨價格收漲，然而，兩項基準期貨仍連續第六週走跌。

主要產油國之間的減產議題對價格提供了一些支撐力，但供應庫存數據 (包括週四公布的美國最新庫存數據) 卻仍讓市場本週收低。

全球經濟成長疲弱的證據，以及川普政府給予伊朗原油主要買家豁免權的決定，均讓原油期貨面臨進一步壓力，原本市場預期美國制裁伊朗，會讓伊朗所有石油都離開市場。

12 月交割的 WTI 原油期貨收平盤在每桶 56.46 美元，盤中高點在 58 美元附近。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，週五伊拉克基爾庫克 (Kirkuk) 地區的石油恢復出口，是油價短暫下跌背後的原因。《金融時報》報導，在聯邦軍隊重新控制該地區後，該地區的石油已經停止出口一年多。

美國基準原油價格本週下跌 6.2%。

WTI 本週後期回升，讓基準原油止跌，先前已創下連跌 12 個交易日的紀錄，至本週二紐約交易觸及每桶 55.69 美元，為 2017 年 11 月 16 日以降最近月活躍契約最低收盤價。12 月契約在週一收盤時到期。

全球基準原油、1 月交割的 Brent 原油上漲 14 美分或 0.2%，收每桶 66.76 美元。Brent 本週二收在 65.47 美元，正式進入熊市領域。本週跌幅 4.9%。

市場持續擔心供應狀況。EIA 週四公布國內原油供應量連續第 8 週上歐，11 月 9 日止的一週，供應量增加 1030 萬桶。

庫欣原油庫存上週再次大幅增加，同時美國產量再創新高，Commerzbank 商品團隊與 Carsten Fritsch 的報告指出，「油價對美國庫存數據的反應顯示出，負面消息現在大多已經都在價格上反映出來了...... 美國原油庫存已經連續上升 8 週，期間庫存總量飆升了 4800 萬桶，凸顯出 OPEC 減產的必要性。」

OPEC 與俄國在內的產油盟國示意可能發動聯合減產。

Oanda 亞太區貿易主管 Stephen Innes 認為，沙國恐怕不太高興見到川普對伊朗制裁行動發出豁免權，現在就算會惹惱川普，也將減產 140 萬桶。「即將展開的減產行動是美國庫存增長的下行風險。」

其他能源

天然氣本週收高 14.9%，週三登上 4 年多以來最高收盤價。

12 月交割的天然氣期貨上漲 5.8% 至每百萬 Btu 4.272 美元。

12 月交割的汽油上漲 1.3% 至每加侖 1.577 美元，本週收低約 2.7%。

12 月交割的熱燃油持平在每加侖 2.074 美元，本週收低約 4.6%。