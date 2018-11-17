熱門股—轉上市題材激勵 南寶樹脂終止周線連11黑收紅

老牌樹脂大廠南寶樹脂 (4766-TW) 將於 11 月 28 日上市，近期進行競拍與公開申購作業，受惠上市前題材發酵，加上後市展望看俏，帶動周五 (16 日) 股價大漲逾 7%，成功收復 5 日線與 10 日線，並終止周線連 11 黑，成功收紅，股價周漲幅近 5%。

南寶去年起受到國際油價持續攀高影響，使原物料成本上揚，毛利率因而受到影響，今年第 1 季毛利率更是下探低點 22.3%。不過，南寶執行長許明現表示，今年 5 月已向客戶反應漲價，第 3 季毛利率已季增逾 2 個百分點，第 4 季起毛利率表現將會更佳。法人預估，南寶今年營收可上看 160 億元的新高水準，每股稅後純益可達 7.4 元。

南寶執行長許明現表示，目前三大新產品線處於初期成長階段，明年三大新品占整體營收雖僅約 2 至 3%，但未來待建立標準化後，營收成長動能可期，將成為未來 3 年驅動成長引擎的產品。法人指出，由於新品毛利率較公司平均產品毛利率高，有機會帶動整體獲利提升，預期明年南寶營收與獲利表現均會優於今年。

南寶先前已完成競拍作業，得標加權平均價格為每股 79.56 元，16 日起至 20 日開放公開申購，發行承銷價訂為 76.8 元。

南寶第 3 季毛利率與營益率雙雙較上季增加逾 2 個百分點，但由於第 2 季業外有股利收入挹注，第 3 季業外則是受到人民幣貶值影響而產生匯損，稅後純益 1.74 億元，較上季減少 30.95%，年減 33.78%，每股稅後純益 1.6 元；前 3 季稅後純益 5.28 億元，每股稅後純益 4.86 元。