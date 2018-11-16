黃立成旗下秘銀幣 台灣第一個登上幣安交易所的虛擬幣

由藝人黃立成所創立的虛擬貨幣秘銀 (Mithril)，昨 (15) 日晚間 10 點登上全球最大虛擬貨幣交易所幣安 (Binance)，是台灣首個上架幣安的虛擬貨幣，同時也是台灣唯一擠進 CoinMarketCap 全球前 60 大的虛擬貨幣。

黃立成今年跨足區塊鏈產業，今年初成立秘銀，主打「社交挖礦」，用戶只要在社交平台 Lit 上發照片或留言按讚，就能賺取秘銀幣作為獎勵，為提高秘銀幣流通性，秘銀幣陸續登上日本的 Liquid、新加坡 OEX 以及 Tokenmy 交易所，昨日宣布擠進全球最大交易所幣安 (Binance)，讓秘銀的曝光度與流通性進一步往前推進。

幣安是目前全球最大的虛擬貨幣交易所，日交易額約 10 億美元，能夠登上幣安，代表虛擬幣的開發品質獲得肯定；而對虛擬貨幣的發幣方來說，虛擬貨幣能在幣安等知名交易所上架，可增加虛擬通貨曝光度，同時提高虛擬幣的流通性。

而為了增加秘銀的實用性，秘銀也規劃「VAULT」平台，以類似保管金庫的概念，將秘銀幣轉換成不同的幣種，或是到交易所轉換成其他資產，未來甚至可用秘銀幣折抵消費。

秘銀創辦人黃立成表示，擠進幣安 (Binance) 對秘銀來說是種高度肯定，代表團對在幣圈做的努力被看見，他並預告，將持續深耕區塊鏈市場，未來秘銀將結合傳統娛樂與區塊鏈技術，讓更多人加入社交挖礦的行列，打造完整的秘銀生態系。



